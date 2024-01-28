Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.01
Мальорка
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
27.01
Марсель
Монако
22
Футбол. Зарубежный
27.01
Милан
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
27.01
Барселона
Вильярреал
35
Футбол. Зарубежный
27.01
Байер
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
27.01
Ювентус
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Ницца
Метц
10
Футбол. Зарубежный
27.01
Лас-Пальмас
Реал
12
Футбол. Зарубежный
27.01
Аугсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
27.01
Хоффенхайм
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Штутгарт
РБ Лейпциг
52
Футбол. Зарубежный
27.01
Вердер
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
27.01
Вольфсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
00
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
18«Реал» сокрушил «Барселону»
01:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Лукмана принес сборной Нигерии победу над Камеруном и выход в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии одержала победу над Камеруном в матче ⅛ финала Кубка Африки — 2:0.

Нигерия
Камерун
Наверх
Источник: AFP 2023

Дубль за нигерийцев оформил Адемола Лукман. Нападающий забил на 36-й и 90-й минутах. Голевой передачей отметился Виктор Осимхен.

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале вышел в стартовом составе сборной Камеруна и был заменен на 87-й минуте.

Нигерия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Анголой, которая ранее разгромила в ⅛ финала Намибию (3:0).

 «Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне
Шэрон Стоун рассказала, что в 90-х студия высмеяла ее идею снять фильм о Барби
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь