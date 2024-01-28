Дубль Лукмана принес сборной Нигерии победу над Камеруном и выход в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Нигерии одержала победу над Камеруном в матче ⅛ финала Кубка Африки — 2:0.
Нигерия
Камерун
Дубль за нигерийцев оформил Адемола Лукман. Нападающий забил на 36-й и 90-й минутах. Голевой передачей отметился Виктор Осимхен.
Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале вышел в стартовом составе сборной Камеруна и был заменен на 87-й минуте.
Нигерия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Анголой, которая ранее разгромила в ⅛ финала Намибию (3:0).