Дубль Лукмана принес сборной Нигерии победу над Камеруном и выход в четвертьфинал Кубка Африки

Дубль за нигерийцев оформил Адемола Лукман. Нападающий забил на 36-й и 90-й минутах. Голевой передачей отметился Виктор Осимхен.

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале вышел в стартовом составе сборной Камеруна и был заменен на 87-й минуте.