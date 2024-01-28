Глава УЕФА высказался о предстоящем матче между сборными России и Сербии

Товарищеский матч между сборными России и Сербии должен пройти в марте. 17 января директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости о том, что первая ракетка мира Новак Джокович, экс-футболисты сборной Сербии и популярные сербские музыканты будут приглашены на игру.
«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого бы не волновал, если бы вы СМИ не говорили о нем, никто бы даже не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют такие вещи», — приводит слова Чеферина The Guardian.
В конце декабря Футбольный союз Сербии (ФСС) сообщил, что матч должен пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Также руководство ФСС отметило, что получено официальное разрешение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение игры.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).