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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА высказался о предстоящем матче между сборными России и Сербии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не видит проблем в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

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Источник: Reuters

Товарищеский матч между сборными России и Сербии должен пройти в марте. 17 января директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости о том, что первая ракетка мира Новак Джокович, экс-футболисты сборной Сербии и популярные сербские музыканты будут приглашены на игру.

«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого бы не волновал, если бы вы СМИ не говорили о нем, никто бы даже не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют такие вещи», — приводит слова Чеферина The Guardian.

В конце декабря Футбольный союз Сербии (ФСС) сообщил, что матч должен пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Также руководство ФСС отметило, что получено официальное разрешение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение игры.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).

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