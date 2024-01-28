Глава УЕФА высказался о предстоящем матче между сборными России и Сербии

«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных. По закону мы ничего сделать не можем. Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого бы не волновал, если бы вы СМИ не говорили о нем, никто бы даже не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют такие вещи», — приводит слова Чеферина The Guardian.