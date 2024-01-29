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08:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная Египта под руководством Руя Витории проиграла в ⅛ финала Кубка Африки

Египетские футболисты в серии пенальти уступили команде Демократической Республики Конго.

Египет
ДР Конго
Гвинея
Экваториальная Гвинея
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Источник: AP 2023

ТАСС, 29 января. Сборная Демократической Республики Конго одержала победу над командой Египта в матче ⅛ финала Кубка африканский наций по футболу. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе сборной ДР Конго забитым мячом отметился Мешак Элиа (37-я минута), у египтян отличился Мостафа Мохамед (45+1, с пенальти). В серии пенальти футболисты команды ДР Конго оказались сильнее — 8:7.

По ходу группового этапа египетская команда лишилась своего лидера — из-за травмы в последних двух матчах ей не смог помочь нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Главным тренером сборной Египта является португалец Руй Витория, который в 2021 году возглавлял московский «Спартак». В египетской национальной команде он работает с июля 2022 года. В составе сборной ДР Конго выступает нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.

В четвертьфинале команда ДР Конго сыграет со сборной Гвинеи, которая в воскресенье со счетом 1:0 обыграла футболистов из Экваториальной Гвинеи. Единственный мяч в этой игре был забит на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Ранее в ¼ финала вышли сборные Нигерии и Анголы.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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