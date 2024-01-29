Спартаковец Бонгонда сыграет в четвертьфинале, Руй Витория не оправдал надежд Египта, Онана воюет с Это’О
Рассказываем о старте плей-офф в первенстве Черного континента.
Первый же день плей-офф подарил по-настоящему большую игру принципиальных соперников. Нигерия и Камерун — одни из самых титулованных сборных континента, а их противостояние усиливается географическим соседством и богатой футбольной историей. Там можно обнаружить даже встречу на этом же стадионе в Абиджане — финал сорокалетней давности, принесший «Неукротимым львам» первый из пяти чемпионских титулов. Или финал-2000 в столице Нигерии, где счет открыл нынешний глава камерунской федерации футбола Самюэль Это’О, а решающий послематчевый пенальти реализовал тренирующий «львов» Ригобер Сонг.
Он, кстати выпустил с первых минут динамовца Нгамале. Вот только и представитель РПЛ, и другие игроки атаки не создали сопернику никаких видимых проблем, в который уже раз заставив вспомнить о решении отказаться от услуг форварда «Баварии» Шупо-Мотинга. И это — на фоне проблем Абубакара, который разругался с «Бешикташем», да еще и получил травму. В субботу лучший камерунский форвард все же появился на поле, но 12 отведенных ему минут отражали уровень текущей готовности капитана.
Нигерия же на фоне переживающего смену поколений оппонента предстала командой другого уровня и взяла свое на классе, а вынужденная замена получившего травму вратаря никак на ней не сказалась. Показателен первый гол, когда «львы» вводили мяч из-за боковой, и Гонсалес дрогнул под давлением Осимхена. Забил же оформивший в итоге дубль Лукман, которого тренер Жозе Пезейру усадил в запас на финише группового турнира. После этого дебютирующий на Кубке Африки одноклубник Миранчука по «Аталанте» выглядел свежее большинства партнеров и был предельно мотивирован.
В команде вообще здоровая обстановка, тогда как в Камеруне напряжение снова создавала ситуация с Онана. Когда Сонг, пообщавшись с рядом игроков, в решающем матче группового турнира сделал ставку на не разочаровавшего ни в одной игре Ондоа, недовольный голкипер «МЮ» сорвался на президента национальной федерации Это’О. А босс выходку просто проигнорировал, что только распалило не сразу успокоившегося скандального футболиста. С Онана камерунская легенда не общается со времен ЧМ-2022, где вратаря отчислили из сборной, и сейчас очевидно, что возвращение столь токсичного для коллектива персонажа было ошибкой.
Просто сравните эти камерунские страсти с нигерийской атмосферой. «Мы серьезно относимся к следующему сопернику, поэтому продолжим рано ложиться спать и есть макароны», — шутил по поводу предстоящего четвертьфинала с Анголой Жозе Пезейру. Его, кстати, ждет португальская тренерская дуэль с Педру Гонсалвешем, который точно получит статус национального героя, ведь ангольская команда прежде никогда не побеждала в плей-офф.
Отчасти «Черным антилопам» повезло с соперником, так как Намибия вообще в первый раз в истории вышла из группы, и у нее просто нет нужного опыта. В субботу «Храбрые воины» не смогли извлечь выгоды из удаления ангольского вратаря уже на 18-й минуте, а перед перерывом сами остались вдесятером. В усеченных же составах Ангола проявила себя великолепно. Особенно это касается забившего два гола Желсона Дала. Это уже второй дубль выступающего в Катаре форварда, которому в обоих случаях помог отличиться лучший ассистент турнира Фреди (3 результативные передачи).
«Когда мы начинали, люди не верили в мои планы. Но я продолжил добиваться своих целей, и теперь мы здесь. Я не скажу, что мы выиграем трофей, но мы будем продолжать мечтать», — признался работающий в Анголе пятый год специалист.
На финише группового турнира Египет мучительно пытался понять — есть ли жизнь без Салаха? Многие с этим просто никогда не сталкивались, потому что с момента своего дебюта на Кубках Африки Мо не пропустил ни одного матча «Фараонов». Но, что с покинувшим сборную из-за травмы капитаном, что без него Египет словно разучился побеждать. Из группы команда сетовавшего на кадровые проблемы Руя Витории вышла с тремя ничьими.
Если же вспомнить предыдущий турнир, можно сделать вывод — Египту не хватает стандартных 90 минут. На КА-2021 в плей-офф «Фараоны» трижды довели дело до серии пенальти и один раз забили решающий гол в овертайме. ДР Конго, кстати, тоже специализируется на ничьих, поэтому воскресным вечером все получилось в какой-то степени даже предсказуемо. Рикошет, после которого счет открыл Элиа, и обернувшееся назначением пенальти попадание защитника «Леопардов» в нос Хегази — уже детали. Как и удаление вышедшего на замену Хамди или гол отличившегося во всех четырех матчах Мохамеда.
Все равно развязка наступила в серии пенальти, а там первым дрогнул как раз Мохамед. Но горевали египтяне недолго, так как Масуаку ответил на это ударом выше ворот. Дальше били безупречно до того, как настала очередь вратарей, и роковым стал промах Габаски. Египет снова прощается с мечтами о титуле, не выигравший ни одного матча Руй Витория, возможно, не отработает полностью свой четырехлетний контракт, а вернувшийся в стартовый состав спартаковец Бонгонда продолжает борьбу за трофей. Впереди у конголезцев встреча с Гвинеей.
Первое на Кубках Африки дерби двух Гвиней — лучшая иллюстрация к непредсказуемости нынешнего первенства. Смотрите сами. Одна сборная бойкотировала тренировку, не получив обещанные за выход из группы бонусы в размере 10 тысяч долларов на игрока. Вторая Гвинея— Экваториальная — выглядела островком благополучия со статусом самой результативной команды турнира и беспроигрышной серией из 13 матчей. В итоге же дальше прошла совсем не она, а сценарий игры тянул на настоящую драму.
Для начала Экваториальная Гвинея осталась в меньшинстве и без ключевого игрока, на что соперник ответил долгожданным выходом на поле Гирасси. Снайпер из «Штутгарта» только набирает кондиции после травмы и не готов играть с первых минут. Расклад сил развернулся на 180 градусов, только и в такой ситуации экваториальная команда могла и даже должна была продолжить писать свою победную сказку. Пенальти, у мяча проводящий турнир своей мечты 33-летний Нсуэ — что еще нужно?
Однако лучший бомбардир континентального первенства, забивший в группе пять мячей, на этот раз дрогнул. А когда на секундомере было 97:38, вылетевший на подачу с фланга Байо отменил дополнительные полчаса и стал автором самого позднего в истории победного гола в плей-офф Кубков Африки. Когда же прозвучал финальный свисток, победители говорили об исторической победе, ведь Гвинея не выигрывал в плей-офф с 1976 года. Турнир сюрпризов во всей красе.
Автор: Андрей Кузичев