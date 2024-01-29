Спартаковец Бонгонда сыграет в четвертьфинале, Руй Витория не оправдал надежд Египта, Онана воюет с Это’О

Беззубые «львы»

Нигерия — Камерун — 2:0

Первый же день плей-офф подарил по-настоящему большую игру принципиальных соперников. Нигерия и Камерун — одни из самых титулованных сборных континента, а их противостояние усиливается географическим соседством и богатой футбольной историей. Там можно обнаружить даже встречу на этом же стадионе в Абиджане — финал сорокалетней давности, принесший «Неукротимым львам» первый из пяти чемпионских титулов. Или финал-2000 в столице Нигерии, где счет открыл нынешний глава камерунской федерации футбола Самюэль Это’О, а решающий послематчевый пенальти реализовал тренирующий «львов» Ригобер Сонг.

Он, кстати выпустил с первых минут динамовца Нгамале. Вот только и представитель РПЛ, и другие игроки атаки не создали сопернику никаких видимых проблем, в который уже раз заставив вспомнить о решении отказаться от услуг форварда «Баварии» Шупо-Мотинга. И это — на фоне проблем Абубакара, который разругался с «Бешикташем», да еще и получил травму. В субботу лучший камерунский форвард все же появился на поле, но 12 отведенных ему минут отражали уровень текущей готовности капитана.

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Нигерия же на фоне переживающего смену поколений оппонента предстала командой другого уровня и взяла свое на классе, а вынужденная замена получившего травму вратаря никак на ней не сказалась. Показателен первый гол, когда «львы» вводили мяч из-за боковой, и Гонсалес дрогнул под давлением Осимхена. Забил же оформивший в итоге дубль Лукман, которого тренер Жозе Пезейру усадил в запас на финише группового турнира. После этого дебютирующий на Кубке Африки одноклубник Миранчука по «Аталанте» выглядел свежее большинства партнеров и был предельно мотивирован.

В команде вообще здоровая обстановка, тогда как в Камеруне напряжение снова создавала ситуация с Онана. Когда Сонг, пообщавшись с рядом игроков, в решающем матче группового турнира сделал ставку на не разочаровавшего ни в одной игре Ондоа, недовольный голкипер «МЮ» сорвался на президента национальной федерации Это’О. А босс выходку просто проигнорировал, что только распалило не сразу успокоившегося скандального футболиста. С Онана камерунская легенда не общается со времен ЧМ-2022, где вратаря отчислили из сборной, и сейчас очевидно, что возвращение столь токсичного для коллектива персонажа было ошибкой.

Ангола — Намибия — 3:0

Просто сравните эти камерунские страсти с нигерийской атмосферой. «Мы серьезно относимся к следующему сопернику, поэтому продолжим рано ложиться спать и есть макароны», — шутил по поводу предстоящего четвертьфинала с Анголой Жозе Пезейру. Его, кстати, ждет португальская тренерская дуэль с Педру Гонсалвешем, который точно получит статус национального героя, ведь ангольская команда прежде никогда не побеждала в плей-офф.

Отчасти «Черным антилопам» повезло с соперником, так как Намибия вообще в первый раз в истории вышла из группы, и у нее просто нет нужного опыта. В субботу «Храбрые воины» не смогли извлечь выгоды из удаления ангольского вратаря уже на 18-й минуте, а перед перерывом сами остались вдесятером. В усеченных же составах Ангола проявила себя великолепно. Особенно это касается забившего два гола Желсона Дала. Это уже второй дубль выступающего в Катаре форварда, которому в обоих случаях помог отличиться лучший ассистент турнира Фреди (3 результативные передачи).

«Когда мы начинали, люди не верили в мои планы. Но я продолжил добиваться своих целей, и теперь мы здесь. Я не скажу, что мы выиграем трофей, но мы будем продолжать мечтать», — признался работающий в Анголе пятый год специалист.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Dvy1lU3UJ6Y" title="Ангола — Намибия | Кубок Африки. Обзор матча 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Без Салаха и побед

Египет — ДР Конго — 1:1

На финише группового турнира Египет мучительно пытался понять — есть ли жизнь без Салаха? Многие с этим просто никогда не сталкивались, потому что с момента своего дебюта на Кубках Африки Мо не пропустил ни одного матча «Фараонов». Но, что с покинувшим сборную из-за травмы капитаном, что без него Египет словно разучился побеждать. Из группы команда сетовавшего на кадровые проблемы Руя Витории вышла с тремя ничьими.

Если же вспомнить предыдущий турнир, можно сделать вывод — Египту не хватает стандартных 90 минут. На КА-2021 в плей-офф «Фараоны» трижды довели дело до серии пенальти и один раз забили решающий гол в овертайме. ДР Конго, кстати, тоже специализируется на ничьих, поэтому воскресным вечером все получилось в какой-то степени даже предсказуемо. Рикошет, после которого счет открыл Элиа, и обернувшееся назначением пенальти попадание защитника «Леопардов» в нос Хегази — уже детали. Как и удаление вышедшего на замену Хамди или гол отличившегося во всех четырех матчах Мохамеда.

Все равно развязка наступила в серии пенальти, а там первым дрогнул как раз Мохамед. Но горевали египтяне недолго, так как Масуаку ответил на это ударом выше ворот. Дальше били безупречно до того, как настала очередь вратарей, и роковым стал промах Габаски. Египет снова прощается с мечтами о титуле, не выигравший ни одного матча Руй Витория, возможно, не отработает полностью свой четырехлетний контракт, а вернувшийся в стартовый состав спартаковец Бонгонда продолжает борьбу за трофей. Впереди у конголезцев встреча с Гвинеей.

Почти полвека ожидания

Экваториальная Гвинея — Гвинея — 0:1

Первое на Кубках Африки дерби двух Гвиней — лучшая иллюстрация к непредсказуемости нынешнего первенства. Смотрите сами. Одна сборная бойкотировала тренировку, не получив обещанные за выход из группы бонусы в размере 10 тысяч долларов на игрока. Вторая Гвинея— Экваториальная — выглядела островком благополучия со статусом самой результативной команды турнира и беспроигрышной серией из 13 матчей. В итоге же дальше прошла совсем не она, а сценарий игры тянул на настоящую драму.

Для начала Экваториальная Гвинея осталась в меньшинстве и без ключевого игрока, на что соперник ответил долгожданным выходом на поле Гирасси. Снайпер из «Штутгарта» только набирает кондиции после травмы и не готов играть с первых минут. Расклад сил развернулся на 180 градусов, только и в такой ситуации экваториальная команда могла и даже должна была продолжить писать свою победную сказку. Пенальти, у мяча проводящий турнир своей мечты 33-летний Нсуэ — что еще нужно?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fCp9snZ4bag" title="Экваториальная Гвинея — Гвинея | Кубок Африки. Обзор матча 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако лучший бомбардир континентального первенства, забивший в группе пять мячей, на этот раз дрогнул. А когда на секундомере было 97:38, вылетевший на подачу с фланга Байо отменил дополнительные полчаса и стал автором самого позднего в истории победного гола в плей-офф Кубков Африки. Когда же прозвучал финальный свисток, победители говорили об исторической победе, ведь Гвинея не выигрывал в плей-офф с 1976 года. Турнир сюрпризов во всей красе.