Кот-д’Ивуар хотел арендовать тренера в женский сборной Франции, но выбил Сенегал своими силами. Ленини — в четвертьфинале!

Проклятие чемпионов и реанимация «Слонов»

Сенегал — Кот-д`Ивуар 1:1.

В Кот-д’Ивуаре не стали дожидаться счастливой развязки с выходом в плей-офф, а уволили Жана-Луи Гассе с поста главного тренера сразу после унизительного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4). Но самое интересное началось дальше, так как на турнир прибыл Эрве Ренар. Легендарный для африканского футбола тренер, который с интервалом в три года приводил к чемпионскому титулу Замбию и Кот-д`Ивуар.

Когда его увидели на трибуне, подумалось о статусе почетного гостя, ведь сейчас Ренар возглавляет женскую сборную Франции и готовит ее к домашней Олимпиаде. Но, как оказалось, «слоны» рассчитывали на время плей-офф арендовать Ренара — вот только переговоры с французской федерацией футбола не принесли результата (в последний момент функционеры заблокировали возможность совмещать посты). Тренер воспринял это как должное, заметив: «Когда вас об этом просит президент федерации, премьер-министр страны, я не имел права отказаться. Я не понимаю, почему такой вариант посчитали невозможным. Мне бы очень этого хотелось, но судьба распорядилась иначе».

В итоге к игре с действующим чемпионом — Сенегалом — команду готовил временный тренерский штаб во главе с Эмерсом Фаэ — бывшим футболистом сборной, который совмещал посты главного тренера молодежки и ассистента в национальной команде. Только одной эмоциональной встряской проблемы нынешнего Кот-д`Ивуара не решить, и «Львы Теранги» их быстро обнажили. Уже на 4-й минуте Диалло вогнал мяч под перекладину после паса Мане, резко прибавившего в активности по сравнению с групповым турниром.

И все же хозяева совсем не напоминали ту аморфную команду, что вызывала оглушительный свист своих болельщиков. Они стали быстрые и злее, заставив Эдуара Менди парой эффектных сейвов напомнить, что совсем недавно он cчитался одним из лучших вратарей в европейских лигах. Сделанные Фаэ замены дали эффект, оборона чемпиона начала ошибаться, и пенальти за фол Менди на Пепе стал торжеством логики.

Вопросов к решению судей не возникло, но и негодование получивших желтые карточки Алиу Сиссе и его помощника тоже объяснимо. Им было непонятно, почему при счете 1:0 ВАР не уделил такого же внимания эпизоду, когда защитник «Байера» Коссуну сомнительными методами остановил выходившего один на один Исмаила Сарра.

Как бы то ни было, отправившийся к «точке» Кессье перехитрил своего одноклубника по «Аль-Ахли», и дело дошло до второго на турнире овертайма. Там же чаша весов могла качнуться в любую сторону. Но и когда Мане (как и в случае с первым голом) ускользнул от Орье, и когда Аллер, испытывавший на протяжении турнира проблемы со здоровьем, пытался замкнуть кросс в площади ворот, образцово сыграли вратари. Можно сказать, Менди и Яхья Фофана сделали все, чтобы определить лучшего в серии пенальти.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240361&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне в игре Египта с ДР Конго вратари не справились ни с одним из 18 ударов с 11-метровой отметки (три осечки бивших — промахи). В понедельник серия получилась не такой продолжительной, но очень похожей. Менди угадал направление трех выстрелов, но ни один не остановил, а роковым для Сенегала стало попадание Ниакате в штангу. Проклятие чемпионов не снято — они не могут отстоять свой титул с 2010 года, когда третий раз подряд лучшей командой континента стал Египет.

Смехотворный гол

Кабо-Верде — Мавритания 1:0

Первый матч понедельника можно смело назвать игрой нервов. Причем в первом тайме волновалась как дебютировавшая в плей-офф Мавритания, так и Кабо-Верде. Выглядело это несколько странно, ведь «Синие акулы» выиграли группу с Египтом и Ганой. То ли кабо-вердианцев придавила ответственность за результат, то ли впечатлило, как на финише группового турнира соперник показал почти стопроцентный КПД в атаке и за счет единственного гола отправил домой мощный по именам Алжир.

Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения, потому что сенсации не случилось, а после перерыва «акулы» методично усиливали давления. Мавританцы же, выстояв в действительно сложных ситуациях, «поплыли» в концовке. Потом их тренер Амир Абду назвал решающий гол смехотворным, и это действительно была трагикомедия. Защитник беспечно сбросил мяч головой своему вратарю и сделал подарок Жилсону, которого голкиперу пришлось сбивать. А пенальти в исполнении Райана Мендеша получился образцовым и принес Кабо-Верде первую победу в матчах на выбывание.