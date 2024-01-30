Таджикистан творит историю на Кубке Азии. А их празднование стало мемом

Сборная Таджикистана по футболу | Источник: Reuters

Команда со 106-го места в рейтинге ФИФА — уже в восьмёрке лучших сборных Азии. Для Таджикистана это первое участие в финальном этапе турнира — и сразу такое достижение: сначала они с четырьмя очками уверенно влетели в плей-офф, заняв второе место в группе с Катаром, Китаем и Ливаном. Но это ещё ничего, учитывая, что две последние сборные оказались совсем безнадёжными. А в ⅛ финала в серии пенальти прихлопнули ОАЭ — фаворита противостояния. Таджикистан забил гол уже на 30-й минуте и удерживал результат вплоть до добавленного времени. Но на 90+5-й минуте команда Паулу Бенту (бывшего тренера сборной Португалии) сравняла счёт. Однако это никак не отразилось на Таджикистане — он уверенно выглядел в дополнительное время и мог победить уже там, но сделал это в серии пенальти.

Таджикистан — в ¼ финала, где ему, в принципе, повезло с соперником: вместо Ирака туда пробилась Иордания, которая сейчас 87-я в рейтинге ФИФА. Да, точно будет тяжелее, чем с ОАЭ, но проход в полуфинал уже не кажется чудом.

Сборная связана с Россией не только товарняком в 2022-м, но и футболистами

Многие российские болельщики познакомились с Таджикистаном в ноябре 2022 года. Тогда сборная поехала в Душанбе на второй международный матч после бана. Команде Карпина игра не удалась — агрессивные, но блëклые 0:0. Зато соперника все похвалили — действительно боролись до последнего.

Важно, что в стране очень позитивно восприняли эту встречу — на тот момент сборная России многими воспринималась как топ-соперник, и местные точно не верили, что матч возможен. Ажиотаж был огромный. Вспомнить хотя бы давку болельщиков после начала встречи.

Но вообще связь с Россией у сборной не только в этом. Немало футболистов в разное время выступало за российские клубы. Например, в серии пенальти с ОАЭ решающий сейв сделал Рустам Ятимов — он шесть лет провёл в системе нижегородской «Волги». За основной состав так и не дебютировал, зато получил предложение с родины отца. Поехал в «Истиклол», где уже завоевал кучу трофеев и получил место в основе Таджикистана. Не такой уж и плохой сценарий развития карьеры.

Капитан сборной Алишер Джалилов родился недалеко от Душанбе, начинал в местных школах, но в 11 переехал в Москву. Был в академиях «Локо», потом «Рубина» — за Казань даже провёл восемь матчей на взрослом уровне. В 2017-м провел сезон в «Балтике», а после поехал в «Истиклол», за который сейчас и выступает.

Также через «Рубин» прошёл ещё один игрок сборной — Шахрон Самиев, но надолго в России он не задержался. И, в отличие от многих других, сейчас выступает не на родине или в других клубах Азии, а в Молдавии.

Есть в сборной и футболист из Первой лиги — воспитанник «Зенита» Руслан Хайлоев. Он не так давно принял гражданство Таджикистана, и ожидалось, что перейдёт в один из клубов Азии. Однако сейчас Хайлоев выступает за «Тюмень». Правда, на Кубке Азии провёл всего один матч — вышел на замену против Ливана.

В Таджикистане, естественно, хорошо знают нынешнего тренера «Рубина» Рашида Рахимова, который выступал за их сборную. И Игоря Черевченко — до недавнего времени он возглавлял как раз «Истиклол», сделав их чемпионами. Так что тренер уж точно хорошо знаком с немалой частью состава сборной.

Не так давно в стране был создан единый национальный футбольный центр: это тоже важный момент, пусть и уже для будущего сборной. А в написании проекта участвовал бывший член исполкома РФС Алишер Аминов.

А что за мемное празднование? Оказывается, всё начиналось с президента страны

Ещё после матча с Россией этот выкрик «Точикистон — ба пеш!» просто заряжал энергетикой. Главный тренер Петар Шегрт и без того харизматичный мужчина, но эту фразу он кричит особенно вдохновляюще. Вот как было с журналистами в ноябре 2022 года.

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Спустя полтора года выкрик, который переводится как «Таджикистан — вперёд», всё ещё очень актуален. Звучит после каждого победного матча, в том числе на Кубке Азии.

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На самом деле, фраза приобрела популярность несколько лет назад. Но сейчас стала национальной — её вы встретите в соцсетях, на футболках и баннерах. Просто национальный культ. А всё пошло с реплики президента страны Эмомали Рахмона. В 2019-м он открывал второй агрегат местной ГЭС и одновременно поздравлял страну с Днём Независимости. И в конце речи он произнёс «Точикистон, ба пеш!». Причём «ба пеш» повторил три раза.

С того момента фразу стали массово тиражировать. Она действительно прижилась. И теперь в стране вновь хотят её услышать — после четвертьфинала с Иорданией.