Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лутон Таун
Брайтон
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ноттингем Форест
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18«Реал» сокрушил «Барселону»
22:34 (мск), источник: Sport24

Сборную Таджикистана щедро наградили за выход в ¼ финала Кубка Азии

Сборная Таджикистана получила 450 тысяч долларов за выход из группы и победу в ⅛ финала Кубка Азии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).

Таджикистан
Иордания
Наверх
Сборную Таджикистана щедро наградили за выход в ¼ финала Кубка Азии | Источник: vk.com/fft_official

После выхода из группы по приказу президент Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали национальная команда получила денежную премию в размере 300 тысяч долларов. После победы в ⅛ финала над ОАЭ (1:1, 5:3 — по пенальти) президент ФФТ выделил еще 150 тысяч долларов премиальных.

В случае победы над сборной Иордании в ¼ финала сборная Таджикистана получит дополнительные 200 тысяч долларов. Также в случае дальнейших побед на Кубке Азии команда будет награждена крупными призами.

Четвертьфинальный матч Кубка Азии Таджикистан — Иордания состоится 2 февраля.

 Русская спортсменка, которая брутально нокаутировала соперницу из Индии, примерила платье с глубоким вырезом: фото
В Госдуме дали неожиданный совет Моргенштерну, которому закрыли въезд в Дубай
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь