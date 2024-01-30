Сборную Таджикистана щедро наградили за выход в ¼ финала Кубка Азии
Сборная Таджикистана получила 450 тысяч долларов за выход из группы и победу в ⅛ финала Кубка Азии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).
Таджикистан
Иордания
Сборная Таджикистана получила 450 тысяч долларов за выход из группы и победу в ⅛ финала Кубка Азии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).
После выхода из группы по приказу президент Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали национальная команда получила денежную премию в размере 300 тысяч долларов. После победы в ⅛ финала над ОАЭ (1:1, 5:3 — по пенальти) президент ФФТ выделил еще 150 тысяч долларов премиальных.
В случае победы над сборной Иордании в ¼ финала сборная Таджикистана получит дополнительные 200 тысяч долларов. Также в случае дальнейших побед на Кубке Азии команда будет награждена крупными призами.
Четвертьфинальный матч Кубка Азии Таджикистан — Иордания состоится 2 февраля.