Сборную Таджикистана щедро наградили за выход в ¼ финала Кубка Азии

После выхода из группы по приказу президент Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали национальная команда получила денежную премию в размере 300 тысяч долларов. После победы в ⅛ финала над ОАЭ (1:1, 5:3 — по пенальти) президент ФФТ выделил еще 150 тысяч долларов премиальных.