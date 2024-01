Манчини по-хамски обошёлся со сборной Саудовской Аравии. А от извинений стало только хуже

А уже следом в конференц-зале оказался Манчини. Итальянец, вероятно, остыл после неправильного поступка (или его «остыли»). Тренер сборной Саудовской Аравии извинился: «Прошу прощения за то, что покинул поле. Я думал, игра закончилась». Слова Манчини с английского (I thought it was over) можно перевести и по-другому: «Я подумал, что у нас уже нет шансов». Но разве это звучит убедительнее?