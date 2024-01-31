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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини по-хамски обошёлся со сборной Саудовской Аравии. А от извинений стало только хуже

Роберто ушёл в подтрибунку прямо во время серии пенальти! Ещё один скандальный поступок в его тренерской биографии.

Саудовская Аравия
Южная Корея
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Сборная Саудовской Аравии покинула Кубок Азии. В ⅛ финала команда Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти уступила Южной Корее. До самой концовки встречи саудовцы вели в счёте, но на 90+9-й минуте корейцы сравняли счёт. А затем оказались точнее в серии 11-метровых. Но главный сюжет произошёл вне поля. И связан он с Манчини. Что же произошло?

Основное и дополнительное время встречи закончилось со счётом 1:1. Решать судьбу путёвки в четвертьфинал пришлось с помощью пенальти. И, к несчастью для Манчини, два его футболиста не реализовали свои попытки: сначала Сами Аль-Наджи, а затем Абдулрахман Гариб. А вот у корейцев никто не промахивался. После второй проваленной попытки у саудовцев Манчини, стоявший в обнимку со своим тренерским штабом, просто взял и досрочно ушёл в подтрибунное помещение. Южная Корея реализовала свою четвёртую попытку и одержала победу в серии — 4:2.

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Допустимо ли такое поведение? Конечно, нет. Тем более Манчини получает в Саудовской Аравии бешеную зарплату — € 25−30 млн по разным источникам. Хотя такой поступок итальянца — не сюрприз. Манчини саботировал работу в «Зените», ругался с игроками в «Манчестер Сити» и «Интере» и «кидал» сборную Италии ради большого контракта в Саудовской Аравии. А теперь показывает характер на Ближнем Востоке, где подобные поступки вряд ли прибавят ему уважения.

Хотя во флеш-интервью сразу после матча Манчини спокойно ответил на вопросы: «Когда ты проигрываешь в серии пенальти, ты расстраиваешься. Это тяжело, но это футбол. Нужно принять это. Я доволен моими игроками, которые провели отличный матч с одной из лучших сборных мира».

Ещё один интересный эпизод случился уже после матча: обычно на пресс-конференцию первым приходит тренер проигравшей команды. Но на этот раз общаться к журналистам сначала пришёл Юрген Клинсман, работающий с Южной Кореей.

А уже следом в конференц-зале оказался Манчини. Итальянец, вероятно, остыл после неправильного поступка (или его «остыли»). Тренер сборной Саудовской Аравии извинился: «Прошу прощения за то, что покинул поле. Я думал, игра закончилась». Слова Манчини с английского (I thought it was over) можно перевести и по-другому: «Я подумал, что у нас уже нет шансов». Но разве это звучит убедительнее?

В любом случае странные оправдания от тренера с многолетним опытом. В саудовской федерации футбола на поступок Манчини отреагировали оперативно, и на сочувствие это не похоже.

«Мы проведём беседу с Манчини и поймём, почему он ушёл во время серии пенальти».

Яссер Аль-Машаль
президент саудовской федерации футбола

После встречи Манчини не остановился и во флеш-зоне, проигнорировав журналистов. Понятно, что горечь от вылета команды присутствует, однако его хамские поступки вполне могут привести к увольнению. Журналист Ренан Танандоне отмечает, что саудовцы «очень злы на Манчини». Посмотрим, к чему приведёт ситуация.

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