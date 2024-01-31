Промах Хакими похоронил надежды Марокко, Конате вылетел вслед за Нгамале

Южноафриканское чудо

Марокко — ЮАР — 0:2

Главной марокканской темой перед стартом плей-офф была дисквалификация Валида Реграги. Тренеру «Атласских львов» после конфликта с капитаном ДР Конго Мбемба на ровном месте выписали четырехматчевую дисквалификацию (два игры условно), да еще и пытались приплести расизм. Однако федерация подала апелляцию, сам Реграги пообещал до конца отстаивать свое имя, которое он зарабатывал годами, и футбольные чиновники образумились.

Но, думается, лучший тренер Африки 2023 года предпочел бы остаться на трибуне, избавившись при этом хотя бы от части кадровых проблем. Буфаль выбыл до конца турнира, над Зиешем — не давая никаких гарантий — колдовали врачи, и это далеко не все сложности. Поэтому Реграги призывал не допустить недооценки соперника, напоминая, что ЮАР — последняя из африканских сборных, которой проигрывали «львы» в отборочном цикле (1:2). Да и победа в ответном матче далась Марокко с трудом. Дома им пришлось отыгрываться, а победный мяч был забит на 87-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yE-nfgY0vY8" title="Марокко — ЮАР | Кубок Африки. Обзор матча 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зиеш в итоге смотрел за игрой с трибуны, зато в старте наконец-то появился Мазрауи. Защитник «Баварии» не играл с начала декабря, когда травмировался в лигочемпионском матче с «МЮ», и на Кубок Африки его брали с прицелом именно на плей-офф. Новыми крыльями атаки стали молодые Адли и Эззалзули. Таланта им не занимать, только командное мастерство просело, и южноафриканцы в первом тайме фавориту ничего не позволили. Но когда вторая половина началась с двух острейших атак «львов», подумалось про некий хитрый план, учитывавший жару и высокую влажность.

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Реграги же рассказывал, что на это уже обратили внимание, и все команды проседают во вторых таймах. Но так ведь можно было перехитрить самих себя, и не вернувший игровой тонус Мазрауи на 57-й минуте сломал офсайдную линию, что стоило пропущенного гола. Его, впрочем, нужно было отыгрывать после удара Эль-Кааби в руку защитника. Только Зиеша на поле не было, а взявший на себя ответственность Хакими попал в перекладину. Удаление же Амрабата за фол последней надежды выглядело как капитуляция, которую «Бафана Бафана» приняла классным голом Мокоены со штрафного.

Крушение фаворитов продолжается. Вслед за действующим чемпионом Сенегалом и финалистом прошлого турнира Египтом домой уже после ⅛ финала отправляется команда, чуть более года назад занявшая четвертое место на ЧМ-2022. И конечно, отдельно стоит вспомнить про проблемы стран Магриба. В прошлый раз их не было в восьмерке лучших одиннадцать лет назад, когда турнир принимала ЮАР. Команда-сенсация, чьи игроки в основном выступают на родине, а два европейских легионера представляют португальскую «Тонделу», а также кипрский «Арис», где Маямбела, не являющийся в сборной основным форвардом, конкурирует с Александром Кокориным.

Дерби «Орлов» и «Жеребцов»

Мали — Буркина-Фасо — 2:1

Противостояние граничащих друг с другом Мали и Буркина-Фасо считается одним из африканских дерби. А так как у обеих стран есть еще и общий сосед в лице принимающего турнир Кот-д’Ивуара, отличная посещаемость и атмосфера были гарантированы.

А еще такие игры — это эмоции, с которыми не всякий справится. В данном случае это случилось с защитником «Байера» Эдмоном Тапсоба, который так неловко подставил ногу под мяч, что тот полетел под перекладину собственных ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y3UtrCtsHkc" title="Мали — Буркина-Фасо | Кубок Африки. Обзор матча 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кому точно чуждо волнение, так это малийскому форварду Синайоко. В составе «Орлов» хватает более статусных игроков атаки, однако выступающий во втором французском дивизионе нападающий затмил всех, забив в трех матчах Кубка Африки. То есть за две недели он выполнил половину своей сезонной голевой нормы в «Осере» и заслуженно получил приз лучшего игрока матча.

Теоретически на эту награду мог претендовать выступающий за «Ахмат» Конате, чья настырность привела к попаданию мяча в руку Куяте. Пенальти помог «Жеребцам» сократить отставание, только в другом эпизоде Конате не смог пробить голкипера из площади ворот. Таким образом, представительство РПЛ на турнире уменьшилось вдвое. В игре остаются спартаковец Бонгонда и Ленини из «Краснодара», а Конате отправляется домой вслед за динамовцем Нгамале.

Зато малийцы справились со своими комплексами и пробились в четвертьфинал впервые с 2013 года. За прошедшие десять лет они дважды не вышли из группы и еще два раза проиграли в ⅛ финала. Теперь тренирующий «Орлов» Эрик Шелле может сказать что-то про помогающие дома стены, ведь родился бывший защитник сборной в столице Кот-д’Ивуара Абиджане, и там же его команде предстоит сразиться с хозяевами турнира в четвертьфинале. Противостояние обещает стать горячим, а усилят интригу политические разногласия соседних стран.

Кубок Африки

¼ финала



2 февраля (пятница)

Нигерия — Ангола (20.00)

ДР Конго — Гвинея (23.00)



3 февраля (суббота)

Мали — Кот-д’Ивуар (20.00)

Кабо-Верде — ЮАР (23.00).