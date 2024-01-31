Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Азии
На Кубке Азии определились все 8 участников ¼ финала турнира.
На Кубке Азии определились все 8 участников ¼ финала турнира.
В последнем матче ⅛ финала сборная Ирана обыграла Сирию (1:1, пенальти 5:3) и стала последним четвертьфиналистом турнира.
В ¼ финала сыграют:
Матчи четвертьфинала пройдут
Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Изначально турнир должен был принять Китай, но в 2022 году в стране отказались от проведения Кубка Азии из-за вспышки коронавируса.
Сборная Катара является действующим победителем Кубка Азии. В 2019 году нынешние хозяева турнира обыграли в финале Японию (3:1).