Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Челси
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Райо Вальекано
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Борнмут
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
31 января, источник: Спорт-Экспресс

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Азии

На Кубке Азии определились все 8 участников ¼ финала турнира.

Наверх
Источник: AFP 2023

В последнем матче ⅛ финала сборная Ирана обыграла Сирию (1:1, пенальти 5:3) и стала последним четвертьфиналистом турнира.

В ¼ финала сыграют:

  • Таджикистан — Иордания
  • Австралия — Корея
  • Иран — Япония
  • Катар — Узбекистан

Матчи четвертьфинала пройдут 2—3 февраля.

Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Изначально турнир должен был принять Китай, но в 2022 году в стране отказались от проведения Кубка Азии из-за вспышки коронавируса.

Сборная Катара является действующим победителем Кубка Азии. В 2019 году нынешние хозяева турнира обыграли в финале Японию (3:1).

 «Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне
Шэрон Стоун рассказала, что в 90-х студия высмеяла ее идею снять фильм о Барби
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь