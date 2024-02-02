Южная Корея победила Австралию в ¼ финала Кубка Азии, отыгравшись на 90+6-й минуте
Завершился матч ¼ финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Австралии и Южной Кореи.
Завершился матч ¼ финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Австралии и Южной Кореи.
Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Сборная Южной Кореи одержала победу со счётом 2:1 в дополнительное время.
На 42-й минуте отличился полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин. Ему ассистировал Натаниэль Аткинсон. На 90+6-й минуте нападающий Южной Кореи Хван Хи Чан реализовал пенальти. На 104-й минуте нападающий Сон Хын Мин вывел корейцев вперёд. В концовке первого дополнительного тайма австралийцы остались в меньшинстве: был удалён полузащитник Эйден О’Нил.
В полуфинале сборная Южной Кореи встретится с национальной командой Иордании. Игра состоится во вторник, 6 февраля.
Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.