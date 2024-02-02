Нигерия обыграла Анголу благодаря голу Лукмана и вышла в ½ финала КАН

Игра проходила на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской национальной команды.

На 41-й минуте нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман открыл счёт в матче. На 75-й минуте нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён из-за положения вне игры.

Благодаря этой победе сборная Нигерии прошла в ½ финала Кубка африканских наций, где сыграет с победителем пары Кабо-Верде — ЮАР.

В матче ⅛ финала этого турнира сборная Нигерии обыграла камерунскую национальную команду со счётом 2:0. В свою очередь, в ⅛ финала Кубка африканских наций сборная Анголы выиграла у Намибии со счётом 3:0.