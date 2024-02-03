Глава UFC поддержал Куата Хамитова после критики сборной Казахстана

«Терпеть не могу футбол. Я думаю, что это самый бездарный вид спорта. Потому что даже трехлетние дети могут играть в футбол — бегать вокруг, бить по мячу. “Ты бы так не говорил, если бы был в Бразилии” — я сказал: “Я сказал бы это в любой стране”. Когда ты играешь в игру, где сетка вот такая огромная, и со счетом 3:1…», — отметил Уайт.