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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Глава UFC поддержал Куата Хамитова после критики сборной Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов нашел себе неожиданного союзника в лице главы UFC Даны Уайта, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: AP 2023

Ранее скандально известный казахстанский спортсмен неоднократно негативно высказывался о футболе, а накануне опубликовал сторис с постом, в котором Уайт критикует футболистов.

«Терпеть не могу футбол. Я думаю, что это самый бездарный вид спорта. Потому что даже трехлетние дети могут играть в футбол — бегать вокруг, бить по мячу. “Ты бы так не говорил, если бы был в Бразилии” — я сказал: “Я сказал бы это в любой стране”. Когда ты играешь в игру, где сетка вот такая огромная, и со счетом 3:1…», — отметил Уайт.

«Даже Дэйна согласен со мной», — подписал Хамитов.

Отметим, что Магомеда Адиева одержали шесть побед, но не смогли напрямую выйти на Евро-2024, заняв четвертое место в группе. Хамитов раскритиковал команду, заявив о безмерных тратах и отсутствии результатов.

Напомним, у Казахстана еще есть второй шанс пробиться на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.

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