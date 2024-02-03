Сборная Узбекистана не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии по футболу

ТАСС, 3 февраля. Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Катара в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти команда Катара оказалась точнее — 3:2. На 27-й минуте вратарь сборной Узбекистана Уткир Юсупов забил мяч в свои ворота. Счет сравнял Одилжон Хамробеков (59-я минута). Защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов провел полный матч, полузащитник московского ЦСКА Аббос Файзуллаев был заменен на 114-й минуте.

В полуфинале сборная Катара сыграет с командой Ирана. Встреча пройдет 7 февраля. В другом полуфинале днем ранее встретятся команды Южной Кореи и Иордании.