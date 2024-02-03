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21:48 (мск), источник: ТАСС

Сборная Узбекистана не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии по футболу

Команда Катара оказалась точнее в серии пенальти.

Узбекистан
Катар
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Источник: Reuters

ТАСС, 3 февраля. Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Катара в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти команда Катара оказалась точнее — 3:2. На 27-й минуте вратарь сборной Узбекистана Уткир Юсупов забил мяч в свои ворота. Счет сравнял Одилжон Хамробеков (59-я минута). Защитник казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов провел полный матч, полузащитник московского ЦСКА Аббос Файзуллаев был заменен на 114-й минуте.

В полуфинале сборная Катара сыграет с командой Ирана. Встреча пройдет 7 февраля. В другом полуфинале днем ранее встретятся команды Южной Кореи и Иордании.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.

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