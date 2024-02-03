Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
05
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Барселона
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Милан
23
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Лас-Пальмас
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Кристал Пэлас
41
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
44
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Байер
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Монца
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Альмерия
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
22
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
15Великий Кайзер
23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Кот-д’Ивуара вдесятером обыграла Мали и прошла в полуфинал КАН

Сегодня, 3 февраля, проходил матч ¼ финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мали и Кот-д'Ивуара.

Кот-д`Ивуар
Мали
Наверх
Источник: Reuters

Игра шла на стадионе «Стад де ла Пе» в Бауке (Кот-д’Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу ивуарийцев.

На 17-й минуте игрок Мали Адама Траоре не реализовал 11-метровый удар. На 44-й минуте защитник ивуарийцев Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 72-й минуте Нене Доржеле вывел малийцев вперёд. На 120+2-й минуте Умар Диаките принёс ивуарийцем победу.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д’Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь