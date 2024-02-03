Сборная Кот-д’Ивуара вдесятером обыграла Мали и прошла в полуфинал КАН

Игра шла на стадионе «Стад де ла Пе» в Бауке (Кот-д’Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу ивуарийцев.

На 17-й минуте игрок Мали Адама Траоре не реализовал 11-метровый удар. На 44-й минуте защитник ивуарийцев Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 72-й минуте Нене Доржеле вывел малийцев вперёд. На 120+2-й минуте Умар Диаките принёс ивуарийцем победу.