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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все полуфиналисты Кубка Африки

Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка Африки.

ЮАР
Кабо-Верде
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Нигерия
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная ЮАР в серии пенальти победила команду Кабо-Верде и пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Кот-д’Ивуаре.

Команды не смогли забить голов в основное и дополнительное время матча, который прошел в Ямусукро. В серии пенальти победу одержала команда ЮАР, реализовав 2 удара из 4. Футболисты Кабо-Верде реализовали одну попытку из пяти.

В полуфинале турнира южноафриканцы сыграют против сборной Нигерии. В другом матче ½ финала встретятся команды Кот-д’Ивуара и ДР Конго.

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