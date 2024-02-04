Определились все полуфиналисты Кубка Африки
Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка Африки.
ЮАР
Кабо-Верде
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Нигерия
Сборная ЮАР стала последним полуфиналистом Кубка Африки.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная ЮАР в серии пенальти победила команду Кабо-Верде и пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Кот-д’Ивуаре.
Команды не смогли забить голов в основное и дополнительное время матча, который прошел в Ямусукро. В серии пенальти победу одержала команда ЮАР, реализовав 2 удара из 4. Футболисты Кабо-Верде реализовали одну попытку из пяти.
В полуфинале турнира южноафриканцы сыграют против сборной Нигерии. В другом матче ½ финала встретятся команды Кот-д’Ивуара и ДР Конго.