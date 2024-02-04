Безумная развязка для Кот-д’Ивуара с голом пяткой на 120-й минуте, вратарь ЮАР отразил четыре пенальти

Лучший момент турнира

Мали — Кот-д`Ивуар — 1:2

Встреча географических соседей стала самым интригующим четвертьфиналом. Наставник малийцев и бывший игрок «Орлов» Эрик Шелле сразу сказал: «Игра будет эмоциональной. Это матч между двумя братьями». Но вряд ли родившийся в столице Кот-д’Ивуара тренер предполагал, что страсти закипят сразу и за первые четверть часа ему придется испытать целую гамму чувств. Переживаний была масса, но все же не таких, как у защитника «Байера» Коссуну.

Сначала он остановил летевший в ворота мяч рукой, и от пенальти Кот-д’Ивуар спасло то, что в начальной стадии атаки наносивший второй удар соперник забрался в офсайд. А потом началась персональная дуэль Коссуну с лучшим снайпером сборной Мали Синайоко. Один — ключевой защитник лидера чемпионата Германии. Другой выступает во втором французском дивизионе, но именно он вчистую выиграл это локальное противостояние. Да, заработанный Синайоко пенальти Траоре не реализовал, но незадолго до перерыва измотанный финтами оппонента Коссуну доигрался до второй желтой карточки.

Ивуарийцы на фоне гостей выглядели более чем скромно, заставляя вспоминать слова экстренно возглавившего команду после группового турнира Эмерса Фаэ. Тренер молодежной сборной и экс-ассистент уволенного Жан-Луи Гассе словно просил избегать завышенных ожиданий, заметив: «Я не волшебник и никогда им не был. Я тот же молодой тренер, который очень хорошо знает эту команду. Я с ними уже около полутора лет. После драмы, которая произошла с Экваториальной Гвинеей, я доверял команде и мог сказать им адекватные и уместные слова».

Определенный эффект был достигнут, и плей-офф у хозяев начала совсем не та команда, про которую легендарный игрок «Слонов» Дидье Дрогба говорил: «У нее нет агрессии ни в атаке, ни в обороне». Однако проблемы звездной по именам сборной не могли испариться по мановению волшебной палочки. За три предыдущих матча Кот-д’Ивуар ни разу не забил с игры. В меньшинстве же хозяева перешли в режим «ждать и терпеть». Дотерпели в итоге до сумасшедшего дальнего удара очередного вундеркинда из «Зальцбурга» Доргеле. Отразивший пенальти Яхья Фофана лишь в бессилии проводил мяч глазами.

Но, видимо, нынешних «Слонов» можно разбудить, только приперев их стенке. Что против Сенегала, что против очень смелых и ярких малийцев Кот-д’Ивуар устроил отчаянный штурм в концовке и — пожертвовав ветераном Сери ради дополнительного форварда Адингра — снова затащил соперника в дополнительное время. А там даже вдесятером хозяева и не думали доводить дело до второй подряд серии пенальти. И если удар Аллера пришелся в перекладину, то на последней минуте игры не выглядевшая опасной атака Секу Фофана с подбора трансформировалась в гол благодаря изящному движению пяткой Умара Диаките.

Однозначно, пока это самый яркий эпизод и сюжет всего турнира. Страсти же кипели и после финального свистка, когда судью едва не растерзал получивший красную карточку капитан малийцев Траоре. Кроме одноклубника Захаряна такому же наказанию чуть раньше подвергся герой матча Диаките, получивший вторую карточку за сорванную в порыве эмоций футболку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kFujaP2Z2gs" title="Мали — Кот-д'Ивуар | Кубок Африки. Обзор матча 1/4 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Похоже, в полуфинале не будет дублера у 36-летнего Граделя. Он один из хранителей традиций, который наряду с Орье выиграл последний для Кот-д’Ивуара титул в 2015 году. Сейчас — вопреки всему — «Слоны» близки к своему третьему чемпионству. Малийцев же откровенно жаль, и даже Фаэ признал: главной задачей было помешать сопернику играть в свою игру, и получалось это с большим трудом.

Ленини без полуфинала

Кабо-Верде — ЮАР — 0:0 (1:2 по пенальти)

После ивуарийско-малийской драмы игра Кабо-Верде и ЮАР смотрелась скромнее, но не менее напряженно. Команды тоже не уложились в 90 минут, хотя могли. Когда основное время заканчивалось, Жилсон Тавареш выскочил практически один на один, но великолепный голкипер южноафриканцев Уильямс категорически не хотел пропускать и после мощнейшего удара перевел мяч в перекладину, продлив свою сухую серию до четырех матчей.

И он же открыл серию пенальти, забрав удар Бебе. Краснодарец Кевин Ленини «Синим акулам» в этот момент помочь не мог, так как его заменили на 65-й минуте. Он лишь в бессилии наблюдал за тем, как Уильямс парировал и второй удар с точки. А потом — и третий! Это уже футбольный космос. Хотя и «Бафана Бафана» смазала две попытки из первых трех. Но разве нужно много забивать, если твой вратарь отражает четыре 11-метровых и едва не останавливает пятый?!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iSZ94zvzsx4" title="Кабо-Верде — ЮАР | Кубок Африки. Обзор матча 1/4 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый в истории Кабо-Верде полуфинал отменяется, а ЮАР сыграет там впервые с 2000 года. Интересно, посмеивается ли сейчас кто-то над предстартовыми размышлениями 71-летнего бельгийца Хуго Броса, который вспоминал, как шесть лет назад он привел к титулу не считавшийся фаворитом Камерун, а также говорил, что мечтает испытать то чувство еще раз?