Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Египта
Португалец Руй Витория работал с египетской командой с июля 2022 года, но на Кубке африканских наций не смог вывести ее в четвертьфинал.
Португалец Руй Витория работал с египетской командой с июля 2022 года, но на Кубке африканских наций не смог вывести ее в четвертьфинал.
Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной сборной Руя Витории по итогам Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба EFA в соцсети X.
Руководство EFA поблагодарило португальца и его штаб и будет искать другого иностранного специалиста на этот пост. Команду временно возглавит Мохамед Юссеф.
Витория работал со сборной Египта с лета 2022 года, его контракт был рассчитан на четыре года.
Египтяне к моменту назначения Витории уже упустили шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. На Кубке африканских наций они в ⅛ финала проиграли ДР Конго в серии пенальти.
С мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак», с которым занял первое место в группе и вышел в ⅛ финала Лиги Европы, но «красно-белые» не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения со стороны УЕФА. В РПЛ «Спартак» к моменту увольнения Витории выиграл шесть матчей из 18 и занимал девятое место.