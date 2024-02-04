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22:03 (мск), источник: РБК

Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Египта

Португалец Руй Витория работал с египетской командой с июля 2022 года, но на Кубке африканских наций не смог вывести ее в четвертьфинал.

Египет
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Источник: AP 2023

Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной сборной Руя Витории по итогам Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба EFA в соцсети X.

Руководство EFA поблагодарило португальца и его штаб и будет искать другого иностранного специалиста на этот пост. Команду временно возглавит Мохамед Юссеф.

Витория работал со сборной Египта с лета 2022 года, его контракт был рассчитан на четыре года.

Египтяне к моменту назначения Витории уже упустили шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. На Кубке африканских наций они в ⅛ финала проиграли ДР Конго в серии пенальти.

С мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак», с которым занял первое место в группе и вышел в ⅛ финала Лиги Европы, но «красно-белые» не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения со стороны УЕФА. В РПЛ «Спартак» к моменту увольнения Витории выиграл шесть матчей из 18 и занимал девятое место.

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