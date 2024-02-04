Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Египта

Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной сборной Руя Витории по итогам Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба EFA в соцсети X.

Руководство EFA поблагодарило португальца и его штаб и будет искать другого иностранного специалиста на этот пост. Команду временно возглавит Мохамед Юссеф.

Витория работал со сборной Египта с лета 2022 года, его контракт был рассчитан на четыре года.

Египтяне к моменту назначения Витории уже упустили шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. На Кубке африканских наций они в ⅛ финала проиграли ДР Конго в серии пенальти.