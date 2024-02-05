Магомед Адиев сделал заявление о кандидатах в сборную Казахстана

Источник: КФФ

Национальная команда отправится на сборы в ОАЭ 9 марта. 14-го числа сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Туркменистаном.

«Перед сборами всего два тура Чемпионата, поэтому важно уже к старту сезону определиться даже не с людьми, у нас есть круг кандидатов, которых мы держим в уме, важно понять в каком они состоянии. Это главная задача сейчас перед тренерским штабом», — заявил он.

Также российский специалист оценил форму кандидатов:

«Понятно, что зимой идет спад, ребята прошли январские втягивающие сборы и сейчас потихоньку должны хотя бы приблизиться к пику. Поэтому мы приняли решение отслеживать форму игроков в феврале. Понятно, что состояние у всех разное, все зависит от тренерского штаба клубов, у каждого своей план подготовки», — заключил Адиев.