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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Магомед Адиев сделал заявление о кандидатах в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sport Plus Qazaqstan раскрыл задачи своего штаба на сборы перед матчем плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Также Адиев оценил форму кандидатов в сборную Казахстана.

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Источник: КФФ

Национальная команда отправится на сборы в ОАЭ 9 марта. 14-го числа сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Туркменистаном.

«Перед сборами всего два тура Чемпионата, поэтому важно уже к старту сезону определиться даже не с людьми, у нас есть круг кандидатов, которых мы держим в уме, важно понять в каком они состоянии. Это главная задача сейчас перед тренерским штабом», — заявил он.

Также российский специалист оценил форму кандидатов:

«Понятно, что зимой идет спад, ребята прошли январские втягивающие сборы и сейчас потихоньку должны хотя бы приблизиться к пику. Поэтому мы приняли решение отслеживать форму игроков в феврале. Понятно, что состояние у всех разное, все зависит от тренерского штаба клубов, у каждого своей план подготовки», — заключил Адиев.

21 марта сборная Казахстана в матче плей-офф Лиги наций сыграет с Грецией в Афинах.

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