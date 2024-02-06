Иордания обыграла Южную Корею и впервые вышла в финал Кубка Азии
Сборная Иордании обыграла Южную Корею в полуфинале Кубка Азии — 2:0.
Иордания
Южная Корея
Сборная Иордании обыграла Южную Корею в полуфинале Кубка Азии — 2:0.
У победителей голы забивали Язан Аль-Наймат и Сулейман Аль-Тамари.
Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. За титул национальная команда сыграет с победителем матча Иран — Катар, которые встретятся 7 февраля. Начало — в 18.00 мск.
Финал Кубка Азии состоится 10 февраля.