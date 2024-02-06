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20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иордания обыграла Южную Корею и впервые вышла в финал Кубка Азии

Сборная Иордании обыграла Южную Корею в полуфинале Кубка Азии — 2:0.

Иордания
Южная Корея
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Иордания обыграла Южную Корею и впервые вышла в финал Кубка Азии | Источник: Reuters

У победителей голы забивали Язан Аль-Наймат и Сулейман Аль-Тамари.

Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. За титул национальная команда сыграет с победителем матча Иран — Катар, которые встретятся 7 февраля. Начало — в 18.00 мск.

Финал Кубка Азии состоится 10 февраля.

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