Иордания обыграла Южную Корею и впервые вышла в финал Кубка Азии | Источник:

У победителей голы забивали Язан Аль-Наймат и Сулейман Аль-Тамари.

Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. За титул национальная команда сыграет с победителем матча Иран — Катар, которые встретятся 7 февраля. Начало — в 18.00 мск.