«Они заслужили выход на Евро». Шпилевский оценил шансы Казахстана в матче с Грецией

«Если бы матч был в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан — явный фаворит, учитывая все условия, искусственное покрытие, болельщики. Так как матч будет на выезде греки — фавориты. Будет тяжело, но если смотреть, как выступает сборная Казахстана в последнее время, они заслужили выход на Евро. Дай бог, чтобы все сложилось для Казахстана в этом день, чтобы все были в идеальных кондициях, а греки — нет. Надеюсь, многие болельщики прилетят в Грецию поддержать свою команду. Зная менталитет казахов, их сплоченность — все возможно. Сейчас все играют в футбол, никому нелегко. Но лично для меня греки являются фаворитом», — сказал Шпилевский.