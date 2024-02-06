«Они заслужили выход на Евро». Шпилевский оценил шансы Казахстана в матче с Грецией

«Если бы матч был в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан — явный фаворит, учитывая все условия, искусственное покрытие, болельщики. Так как матч будет на выезде греки — фавориты. Будет тяжело, но если смотреть, как выступает сборная Казахстана в последнее время, они заслужили выход на Евро. Дай бог, чтобы все сложилось для Казахстана в этом день, чтобы все были в идеальных кондициях, а греки — нет. Надеюсь, многие болельщики прилетят в Грецию поддержать свою команду. Зная менталитет казахов, их сплоченность — все возможно. Сейчас все играют в футбол, никому нелегко. Но лично для меня греки являются фаворитом», — сказал Шпилевский.
Добавим, что сборная Казахстана в марте отправится на сбор в ОАЭ, где 9-го числа проведет товарищеский матч против команды Туркменистана.
После этого команда Магомеда Адиева полетит в Грецию на полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (игра 21-го марта). Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга.
Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.