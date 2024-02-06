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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Они заслужили выход на Евро». Шпилевский оценил шансы Казахстана в матче с Грецией

Экс-наставник «Кайрата» и главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский в интервью Meta-ratings.kz поделился мнением о предстоящем матче сборной Казахстана против Греции в рамках плей-офф квалификации Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Он оценил шансы национальной команды в этом противостоянии.

Казахстан
Кайрат
Греция
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Источник: КФФ

«Если бы матч был в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан — явный фаворит, учитывая все условия, искусственное покрытие, болельщики. Так как матч будет на выезде греки — фавориты. Будет тяжело, но если смотреть, как выступает сборная Казахстана в последнее время, они заслужили выход на Евро. Дай бог, чтобы все сложилось для Казахстана в этом день, чтобы все были в идеальных кондициях, а греки — нет. Надеюсь, многие болельщики прилетят в Грецию поддержать свою команду. Зная менталитет казахов, их сплоченность — все возможно. Сейчас все играют в футбол, никому нелегко. Но лично для меня греки являются фаворитом», — сказал Шпилевский.

Добавим, что сборная Казахстана в марте отправится на сбор в ОАЭ, где 9-го числа проведет товарищеский матч против команды Туркменистана.

После этого команда Магомеда Адиева полетит в Грецию на полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (игра 21-го марта). Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга.

Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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