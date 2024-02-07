Сборная Катара обыграла Иран и вышла в финал Кубка Азии

За иранцев отличились Сердар Азмун (4-я) и Алиреза Джаханбахш, реализовавший пенальти на 51-й минуте.

Сборная Ирана в концовке осталась в меньшинстве — на 90+2-й минуте красную карточку получил Шоджа Халилзаде.

Сборная Катара вышла в финал Кубка Азии, в котором встретится с командой Иордании. Решающий матч состоится 10 февраля. Катарцы являются действующими победителями турнира — в 2019 году они обыграли в финале Японию (3:1).