Нигерия прорвалась в финал после ВАР-шока, гол Алле осчастливил Кот-д’Ивуар и отправил Бонгонда играть за бронзу

ЮАР без вратарской магии

Нигерия — ЮАР — 1:1 (4:2 по пенальти)

С Нигерией, которая приехала на турнир c мечтой о первом за десять лет титуле, все, в общем-то, понятно. Классному набору игроков требовался качественный тренер, который и был найден в лице Жозе Пезейру. Требовательный португалец в свое время впечатлил качественной работой в Венесуэле, которую пришлось оставить из-за того, что местная федерация месяцами не выплачивала зарплату.

Куда интереснее феномен ЮАР, которая не попадала в четверку лучших без году четверть века. С одной стороны, «Бафана Бафана» давно не проигрывала. С другой — по отборочному циклу оценить ее потенциал было непросто. Вроде бы есть победа над Марокко, но группа оказалась усеченной, так как за вмешательство государства в дела местной федерации ФИФА отстранила сборную Зимбабве. Обойти же Либерию, где Джордж Веа давно не футболист, а с недавнего времени даже не президент страны, дело нехитрое.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Sb-UVGFiPa4" title="Нигерия — ЮАР | Кубок Африки. Обзор матча 1/2 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бельгиец Хуго Брос, семь лет назад сенсационно сделавший чемпионом совсем не грозный на тот момент Камерун, добился в ЮАР удивительных результатов с командой, где нет сильных европейских легионеров, а стартовый состав, по сути, формируется на базе клуба «Мамелоди Сандаунз». Причем основа не меняется уже несколько матчей, и Брос, не являясь сторонником большой ротации, утверждает, что для него побеждающая команда — это уверенная в себе команда.

«Посмотрите на Нигерию с Осимхеном, который играет за “Наполи” и является большой звездой. У нас нет таких игроков, поэтому именно коллектив делает нас хорошей командой. Каждый делает свою работу, и иногда это важнее, чем иметь несколько отличных футболистов. Что касается ставки на представителей “Мамелоди Сандаунз”, то они привыкли играть вместе, поэтому некоторые вещи умеют делать автоматически. Это не то же самое, когда у вас четыре игрока из четырех разных клубов, потому что тогда вам действительно нужно работать над развитием взаимопонимания. Это означает, что вы выигрываете немного времени, и для меня это хорошо, особенно учитывая, что они играют в Лиге чемпионов Африки, поэтому у них есть опыт более высокого уровня, чем в нашей лиге», — делился секретами успехов 71-летний Брос.

Футболисты сборной ЮАР во время серии пенальти в полуфинале с Нигерией

И его команда, действительно, очень смело играла против фаворита, который решил начать с позиции силы. А совместными усилиями две самые малопропускающие команды уже к 90-й минуте написали одну из главных драм нынешнего турнира. Для начала самый бьющий игрок первенства Осимхен (19 ударов перед стартовым свистком) показал, что проблемы со здоровьем не всегда помеха, а пользу можно приносить, даже не забивая. Пройдя трех защитников, форвард был сбит четвертым в штрафной, и грозу пенальтистов Уильямса удалось поставить в тупик обидным для него способом. Трост-Эконг пробил с «точки» плохо и почти по центру, но мяч проскочил в сетку под вратарем.

Дальше была отсроченная развязка с отмененным голом Осимхена и походом судьи к монитору, где можно было увидеть, что атака «Супер-Орлов» началась с фола против Тау в их штрафной. Так вместо 2:0 на табло загорелись цифры 1:1, и уже настроившаяся на режим праздника Нигерия чудом не пропустила на исходе основного времени. А в дополнительное — когда вышедший на замену Моффи убегал один на один — ЮАР пришлось спасаться ценой удаления.

От пенальти отделили считанные сантиметры. Видимо, одного 11-метрового было мало — требовалась серия. А там четвертьфинальная магия Уильямса испарилась. С Кабо-Верде вратарь отразил четыре удара. Тут — ни одного. Зато настоящий «супер-орел» Нвабали остановил два выстрела, и — как и на турнире-2000 — Нигерия выиграла у ЮАР полуфинальную схватку.

Воскресшие «Слоны»

Кот-д`Ивуар — ДР Конго — 1:0

Экстренно возглавивший Кот-д’Ивуар после провального группового турнира в день своего 40-летия Эмерс Фаэ хорош тем, что не пытается выдать желаемое за действительное. Он подчеркнуто скромен, отказываясь сравнивать себя с волшебником, и откровенно говорит, что в первых матчах плей-офф его команда больше боролась. Зато в полуфинале — на волне обретенной уверенности — тренер обещал постараться с первых минут навязать свою игру.

При этом Фаэ очень серьезно оценивал соперника, который за победу над Египтом успели прозвать убийцей великанов. Конголезцы, в стартовом составе которых в этом раз отсутствовал появившийся на поле после перерыва спартаковец Бонгонда, даже заслужили сравнения с золотым поколением времен, когда страна еще называлась Заиром и выиграла титул в 1974 году. А ведь «Леопарды» могли пропустить второе подряд континентальное первенство, начав отборочный цикл с двух поражений.

Спартаковец Тео Бонгонда в полуфинале Кубка Африки

Это стоило работы знаменитому Эктору Куперу, но сменивший его Сабастьян Десабр изменил все. Француз, который ранее работал с клубами Египта, Марокко, Туниса, Камерун и Кот-д’Ивуара, а также сенсационно выводил в плей-офф КА-2019 Уганду, устроил настоящую революцию. Он отказался от группы прежних лидеров во главе с бывшим капитаном, а также добился натурализации игроков, которые согласились ради исторической родины поменять паспорта, ведь в ДР Конго запрещено второе гражданство.

Но главное, обожающий решать новые задачи Десабр научил конголезцев дисциплине и вере в себя, поменяв менталитет футболистов. На этом турнире, который тренер называет «Кубком работы», они отыгрывались в трех матчах, и так впечатлили президента страны Феликса Чисекеди, что тот назвал Десабра лучшим тренером в мире. И полуфинал смелее начали гости, а когда «Слоны» переключили скорости, выстояли на непростом отрезке первого тайма. Пусть и не без везения в виде промаха Алле из убойной позиции и попадания Кессье в штангу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240421&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А сразу после перерыва «леопарды» едва сами не открыли счет. Однако соло Бонгонда с обыгрышем трех соперников завершилось попаданием во внешнюю сторону сетки, тогда как подача чемпиона Африки-2015 Граделя трансформировалась в немного курьезный гол Алле. Форвард, утративший позиции в «Боруссии» из-за травм и по той же причине в первый раз попавший в старт сборной только в полуфинале, выстрадал поставивший вратаря в тупик отскок мяча от газона.

От этого удара — несмотря на попытки Бонгонды пробиться к воротам в одиночку — конголезцы уже не оправились. Как и говорил Фаэ, Кот-д’Ивуар умер на финише группового турнира, но потом воскрес. Возможно, чтобы повторить чемпионский путь-2015, где в полуфинале «Слоны» тоже прошли «Леопардов». До третьего титула — один шаг.