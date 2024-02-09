Из-за Месси отменен матч Аргентины в Китае. Где играть южноамериканцам?

В ходе турне по Поднебесной южноамериканцы также планировали встретиться в Пекине с Кот-д’Ивуаром. Информации об этой игре пока нет.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в заявлении.

Под «известными причинами» следует понимать скандал, возникший на прошлой неделе из-за поведения Лионеля Месси и его неучастия в выставочном матче в Гонконге, куда приезжал «Интер Майами». При этом он уже вскоре сыграл в товарищеской встрече в Японии.