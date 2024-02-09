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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Из-за Месси отменен матч Аргентины в Китае. Где играть южноамериканцам?

Сегодня спортивный комитет Ханчжоу выступил со специальным заявлением, объявив об отмене товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии, который должен был состояться в этом китайском городе во второй половине марта.

Аргентина
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В ходе турне по Поднебесной южноамериканцы также планировали встретиться в Пекине с Кот-д’Ивуаром. Информации об этой игре пока нет.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в заявлении.

Под «известными причинами» следует понимать скандал, возникший на прошлой неделе из-за поведения Лионеля Месси и его неучастия в выставочном матче в Гонконге, куда приезжал «Интер Майами». При этом он уже вскоре сыграл в товарищеской встрече в Японии.

Пока непонятно, будет ли игра аргентинцев с нигерийцами перенесена в другую страну или же южноамериканцы станут искать другого соперника. Напомним, что РФС ведет поиск спарринг-партнера для сборной России на второй матч в марте этого года.

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