Иран обратился в ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров

«Федерация направила письмо в ФИФА и потребовала бойкота израильского футбола. Иран обращается с призывом к ФИФА и входящим в неё национальным ассоциациям относительно бесчеловечных действий, осуществляемых в Палестине, и совершения военных преступлений в секторе Газа. Несомненно, немедленные действия ФИФА и футбольных ассоциаций станут символом реализации норм устава мирового футбольного сообщества в области социальной ответственности», — сообщает сайт федерации.