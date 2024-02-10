Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти

Футболисты сборной Катара обыграли команду Иордании в финальном матче домашнего Кубка Азии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей хет-трик с пенальти сделал Акрам Афиф (22-я, 73-я, 90+4-я минуты). У проигравших отличился Язан Аль-Наймат (67).

С девятью мячами Афиф, выступающий за «Аль-Садд», стал лучшим бомбардиром турнира.

Основной вратарь сборной Катара Мешал Баршим — младший брат олимпийского чемпиона Токио в прыжках в высоту Мутаза Баршима.

На прошлом Кубке Азии в 2019 году Катар впервые в своей истории завоевал золотые медали на этом турнире. Теперь катарцам удалось защитить свой титул.

Сборная Иордании раньше не доходила в Кубке Азии дальше ¼ финала. В плей-офф нынешнего турнира она победила поочередно Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и Южную Корею (2:0). Катар прошел Палестину (2:1), Узбекистан (1:1, 3:2 — по пенальти) и Иран (3:2).