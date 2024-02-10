Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Интер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Дармштадт
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хайденхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Лацио
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Эвертон
20
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
20:37 (мск), источник: РБК

Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти

Встреча завершилась со счетом 3:1. Хет-трик с пенальти сделал Акрам Афиф, который стал лучшим бомбардиром турнира. Катар защитил титул чемпиона Азии, который завоевал в 2019 году.

Катар
Иордания
Наверх
Источник: Reuters

Футболисты сборной Катара обыграли команду Иордании в финальном матче домашнего Кубка Азии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей хет-трик с пенальти сделал Акрам Афиф (22-я, 73-я, 90+4-я минуты). У проигравших отличился Язан Аль-Наймат (67).

С девятью мячами Афиф, выступающий за «Аль-Садд», стал лучшим бомбардиром турнира.

Основной вратарь сборной Катара Мешал Баршим — младший брат олимпийского чемпиона Токио в прыжках в высоту Мутаза Баршима.

На прошлом Кубке Азии в 2019 году Катар впервые в своей истории завоевал золотые медали на этом турнире. Теперь катарцам удалось защитить свой титул.

Сборная Иордании раньше не доходила в Кубке Азии дальше ¼ финала. В плей-офф нынешнего турнира она победила поочередно Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и Южную Корею (2:0). Катар прошел Палестину (2:1), Узбекистан (1:1, 3:2 — по пенальти) и Иран (3:2).

Катар занимает 58-е место в рейтинге ФИФА, Иордания — 87-е.

 «Новый уровень позора»: что западные СМИ пишут об интервью Путина
«Володя, что ты делаешь?»: Путин — о разговоре с Зеленским
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь