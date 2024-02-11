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08:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная ЮАР стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу

В матче за третье место южноафриканские футболисты победили команду Демократической Республики Конго.

ЮАР
Спартак
ДР КонгоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 февраля. Сборная ЮАР обыграла команду Демократической Республики Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти южноафриканские футболисты оказались сильнее — 6:5.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда был заменен на 33-й минуте из-за повреждения. На турнире он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Сборная ЮАР попала в тройку призеров впервые с 2000 года, тогда она также заняла третье место. В 1998 году команда стала второй, в 1996-м — первой.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля финальным матчем между сборными Кот-д’Ивуара и Нигерии. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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