Сборная ЮАР стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу

ТАСС, 11 февраля. Сборная ЮАР обыграла команду Демократической Республики Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти южноафриканские футболисты оказались сильнее — 6:5.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда был заменен на 33-й минуте из-за повреждения. На турнире он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Сборная ЮАР попала в тройку призеров впервые с 2000 года, тогда она также заняла третье место. В 1998 году команда стала второй, в 1996-м — первой.