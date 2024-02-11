Тренер Казахстана Адиев оценил выступление Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии

«Сейчас нет проходным матчей. В любой игре надо приложить максимум усилий, чтобы вытащить результат. Я по себе знаю. Когда мы проиграли Дании 1:3, обратил внимание ребят на то, с каким настроем вышел соперник, футболисты которого играют в больших командах. Они обладают большим мастерством, но посмотрите, как они были заряжены. Настрой всегда будет определяющим фактором. Значит, Узбекистан и Таджикистан играли с правильным настроем и добились результата», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.