Победивший рак Аллер забил решающий гол-шедевр в финале Кубка Африки. Триумф Кот-д’Ивуара — история преодоления

Фавориты второго плана

Предыдущий розыгрыш Кубка Африки виделся торжеством логики. Сюрпризов там, конечно, хватало, и тренд на смелость маленьких сборных был задан именно тогда. Однако до финала добрались те, кого там ждали больше всего. Системный и мощный Сенегал, двумя годами ранее останавливавшийся в шаге от трофея, и Египет с великолепным Салахом. Сейчас же с дистанции досрочно сошли все записные фавориты, включая очаровавшую всех на ЧМ-2022 сборную Марокко.

Половина нынешних четвертьфиналистов — команды, никогда не бравшие титул. Только до решающего матча все равно дошли те, кого принято называть континентальными грандами. Еще их объединял предстартовый статус. Что от Нигерии, что от Кот-д’Ивуара ждали хорошего выступления, но относили их ко второму эшелону претендентов. А вот путь «Суперорлов» и «Слонов» к финалу — как два разных полюса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240454&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Одни — несмотря на россыпь атакующих звезд — превратились в циничных прагматиков, а люди уровня Ивоби и Осимхена ради команды наступили на горло собственной песне. Трансформация же хозяев — едва ли не самая парадоксальная история на крупных турнирах за много-много лет. Ивуарийцы с их ярким по именам составом оказались не готовы к домашнему турниру, уволили тренера после группового раунда, после чего преобразились, чудом прорвавшись в плей-офф. Причем трансформация получилась не сказочной. Никакой волшебной палочки — только труд, характер и бешеная самоотдача.

Так что Нигерия в воскресенье встретила совсем не того соперника, который был повержен в группе. Поэтому Жозе Пезейру после идеального тактического плана на ту встречу пришлось придумывать что-то новое. Возможно, будучи погруженным в мысли о финале, он даже не сразу узнал о пожеланиях, полученных от тезки Моуринью. «Мы пошли в университет в один день и провели вместе пять лет. Вероятно, он мой самый большой друг в футболе. Для Жозе это возможность войти в историю, потому что еще ни один португальский тренер не выигрывал Кубок Африки», — тепло говорил Особенный.

История преодоления

Преобразивший «Слонов» и.о. главного тренера Эмерс Фаэ, кстати, признался, что ждал от соперника сюрпризов. В группе ивуарийцы готовились к 4−4−2, а соперник неожиданно перестроился на 5−4−1, к чему хозяева оказались не готовы. Но теперь уже обычно осторожный и взвешенный Фаэ говорил, что его команда, обретая уверенность с каждой новой победой, способна диктовать свои условия. И не важно, останется ли он на своем посту. Главное — трофей, которого уже никто не отнимет.

После того, как прозвучал стартовый свисток, готовность хозяев удивлять проявлялась буквально во всем. В двукратном преимуществе во владении. В количестве острых или просто перспективных моментов, самым ярким из которых в первом тайме стал отраженный вратарем удар Адингры с нескольких метров. Да даже в реакции Пезейру, который получил желтую карточку, поговорив на повышенных тонах с выполнявшей функции резервного арбитра дамой. Кажется, португалец был недоволен даже сильнее, чем в полуфинале с ЮАР, где «орлы», по его мнению, провели худшие минуты на нынешнем турнире.

Но что в итоге? Получив даже не шанс, а намек на него, Нигерия повела в счете. Трост-Эконг, чей пенальти оказался решающим в группе, отличился после подачи углового. У «Слонов» же мяч словно не хотел идти в ворота. То его останавливал Нвабали, то голкипера на ленточке страховал Басси. Но чего не отнимешь у хозяев — так это невероятной воли и умения прибавлять по ходу вторых таймов. На старте плей-офф с Сенегалом они отыгрались на 86-й минуте. В четвертьфинале с Мали — на 90-й. Сейчас Кессье замкнул подачу с углового гораздо раньше. Именно он говорил накануне, что верить нужно даже если твои шансы оценивают в 5−10 процентов, и в этом прелесть футбола.

А забил бы ударом через себя Аллер, заставивший хвататься за голову сидевшую на трибуне ивуарийскую легенду Дидье Дрогба! Это же история преодоления в квадрате. Победившего рак форварда и изменившей все сборной. Собственно, так все и получилось. И какая разница — забил Аллер «ножницами» или ударом в лучших традициях Ибрагимовича?! Да даже если бы это был корявый тычок — получился бы восклицательный знак в невероятной истории.

Отлично организованный турнир, на котором не случилось ни одного типичного для Африки скандала, и который многие называют лучшим континентальным первенством в истории, закончился на высокой ноте. Первым за 18 лет триумфом хозяев и третьим титулом «Слонов», которые доказали, что страсть и эмоции круче нигерийского прагматизма. «Орлы» были по-своему хороши, но этому турниру для полного комплекта требовался чемпион из сказки. Гуляй, Берег слоновой кости!