Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на «ВТБ-Арене». В конце января Тарпищев сообщил ТАСС, что отправил Джоковичу приглашение на матч во время Открытого чемпионата Австралии.

«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — сказал Тарпищев.

В марте в США пройдут два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе (6−17 марта) и Майами (20−31 марта). Престижнее соревнований данной категории только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.