Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу
Глава Федерации тенниса России рассказал, что сербский спортсмен будет в это время участвовать в турнирах в США.
Глава Федерации тенниса России рассказал, что сербский спортсмен будет в это время участвовать в турнирах в США.
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на «ВТБ-Арене». В конце января Тарпищев сообщил ТАСС, что отправил Джоковичу приглашение на матч во время Открытого чемпионата Австралии.
«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — сказал Тарпищев.
В марте в США пройдут два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе (6−17 марта) и Майами (20−31 марта). Престижнее соревнований данной категории только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.
Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).