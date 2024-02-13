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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:32 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу

Глава Федерации тенниса России рассказал, что сербский спортсмен будет в это время участвовать в турнирах в США.

Россия
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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на «ВТБ-Арене». В конце января Тарпищев сообщил ТАСС, что отправил Джоковичу приглашение на матч во время Открытого чемпионата Австралии.

«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — сказал Тарпищев.

В марте в США пройдут два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе (6−17 марта) и Майами (20−31 марта). Престижнее соревнований данной категории только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

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