Адиев: «Не думаю о том, чтобы получить гражданство Казахстана. Я — гражданин своей страны»

46-летний специалист в настоящее время работает главным тренером в национальной команде Казахстана.

— Не сказал бы, что этот вопрос находится в какой-то стадии, потому что мы считаем, что на сегодняшний день обсуждать гражданство неактуально. Сейчас нам нужно готовиться к играм. Вопрос моего гражданства не висит ни надо мной, ни над Федерацией футбола Казахстана. Последний раз давно это обсуждали.

— Но у вас есть в планах все-таки получить гражданство?

— Нет, почему? Об этом даже не думаю. Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.