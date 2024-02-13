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17:59 (мск), источник: Sport24

Адиев: «Не думаю о том, чтобы получить гражданство Казахстана. Я — гражданин своей страны»

Российский тренер Магомед Адиев отметил, что не планирует в данный момент получать гражданство Казахстана.

Казахстан
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Источник: РИА "Новости"

46-летний специалист в настоящее время работает главным тренером в национальной команде Казахстана.

— Не сказал бы, что этот вопрос находится в какой-то стадии, потому что мы считаем, что на сегодняшний день обсуждать гражданство неактуально. Сейчас нам нужно готовиться к играм. Вопрос моего гражданства не висит ни надо мной, ни над Федерацией футбола Казахстана. Последний раз давно это обсуждали.

— Но у вас есть в планах все-таки получить гражданство?

— Нет, почему? Об этом даже не думаю. Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

21 марта сборная Казахстана сыграет на выезде против Греции в матче ½ финала стыкового турнира за право выступить на Евро-2024.

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