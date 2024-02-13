Адиев: «Не думаю о том, чтобы получить гражданство Казахстана. Я — гражданин своей страны»
Российский тренер Магомед Адиев отметил, что не планирует в данный момент получать гражданство Казахстана.
Российский тренер Магомед Адиев отметил, что не планирует в данный момент получать гражданство Казахстана.
46-летний специалист в настоящее время работает главным тренером в национальной команде Казахстана.
— Не сказал бы, что этот вопрос находится в какой-то стадии, потому что мы считаем, что на сегодняшний день обсуждать гражданство неактуально. Сейчас нам нужно готовиться к играм. Вопрос моего гражданства не висит ни надо мной, ни над Федерацией футбола Казахстана. Последний раз давно это обсуждали.
— Но у вас есть в планах все-таки получить гражданство?
— Нет, почему? Об этом даже не думаю. Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
21 марта сборная Казахстана сыграет на выезде против Греции в матче ½ финала стыкового турнира за право выступить на Евро-2024.