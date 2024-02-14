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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вышли из-под прессинга санкций: Россия возвращается в большой футбол

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Парагваем в Москве.

Россия
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СербияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Пресс-служба сборной России

За почти два года действия полноценных санкций российский футбол пережил все стадии принятия неизбежного. Если сначала мы верили, что это ненадолго, злились на несправедливость, искали варианты, как можно договориться, а потом впали в депрессию из-за безысходности, то сейчас пришло время просто работать в той ситуации, какая есть. И Российский футбольный союз (РФС) с этим справляется: в марте наша национальная команда сыграет с очень крепкими сборными Сербии и Парагвая.

Это без преувеличения можно назвать прорывом. Да, нельзя говорить, что спарринги с командами Узбекистана, Таджикистана, Ирака, Кубы и «молодежкой» Египта были проходными и малосодержательными, но давайте будем честны: парагвайцы и сербы — это более высокий уровень сопротивления, конкуренции и, что самое важное в нашей ситуации, имиджа. Именно такие матчи скажут мировому футбольному сообществу, что мы живы, что мы на плаву, что с нами можно и нужно играть. И не надо бояться санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и континентальных конфедераций, потому что, как показывает практика, они вообще не против контактов с Россией на любом уровне. Просто проблема не в футболе, а в политике.

Стоит напомнить, что в прошлом году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал существенный шаг на пути к снятию санкций с российской стороны, допустив юношеские сборные России до турниров. Однако позднее данное решение было отменено из-за «технической невозможности» реализовать задуманное. Несложно догадаться, что организация столкнулась с политическим давлением. Но будет ли оно бесконечным? Будут ли и далее чиновники гнуть свою линию, когда увидят, что все больше и больше стран, в том числе европейских, не чураются связей с РФС?

Вероятно, в России ждали более конкретных и принципиальных шагов от УЕФА и других органов в вопросе возвращения на международную арену. Но посмотрите, что творится с международным олимпийским движением. На фоне этого кажется, что немногословность, аккуратность и терпеливость со стороны футбольных боссов — самое настоящее золото. «Почему это вообще такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол?» — заявил в интервью The Guardian глава УЕФА Александр Чеферин, отвечая на вопрос о правомерности проведения игры между командами России и Сербии. И в его цитате откликаются голоса многих спортсменов, которые хотят просто соревноваться и заниматься любимым делом, а не нести мнимую ответственность за действия политиков.

Переговоры сейчас — очень тонкая материя, целостность которой можно легко нарушить. В прошлом году по разным причинам у команды Валерия Карпина сорвались несколько вариантов с товарищескими матчами. Поэтому нынешний успех можно считать вдвойне важным, ведь с начала действия санкций мы не играли ни с южноамериканскими, ни, что самое интересное, с европейскими сборными. Приезд сербов разорвет «железный футбольный занавес» между Россией и Европой, а договоренность с парагвайцами даст возможность пригласить, например, Чили, Уругвай и Колумбию. А может, и Аргентину с Бразилией, почему бы и нет?

Кто-то посмеивался, когда россияне громили Кубу, кто-то не понимал, зачем нам играть с Ираком и египетскими подростками, кто-то спрашивал, зачем нам институт сборной в ситуации, когда у нас нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Сейчас же эти вопросы резко стали неактуальными. РФС и сборная России фактически вернулись в большую игру. С нами снова считаются, с нами снова хотят разговаривать и играть, нас снова видеть на футбольных полях. Вода камень точит, и, как показала практика, кропотливая и методичная работа дает свои плоды. Даже в такое сумасшедшее время.

Сергей Фукс

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