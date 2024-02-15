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11:08 (мск), источник: ТАСС

Корейская ассоциация футбола рекомендовала уволить Клинсманна с поста тренера сборной

Такая рекомендация связана с неудачным выступлением национальной сборной на Кубке Азии.

Южная Корея
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 февраля. Руководство Корейской ассоциации футбола (KFA) рекомендовало отправить в отставку главного тренера сборной Южной Кореи немца Юргена Клинсманна. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что рекомендация связана с неудачным выступлением южнокорейских футболистов на Кубке Азии, а также с сообщениями об утрате лидерской роли Клинсманна в сборной. По сообщению британской газеты The Sun, капитан южнокорейской сборной Сон Хын Мин и полузащитник Ли Кан Ин подрались перед полуфинальным матчем Кубка Азия против команды Иордании, который футболисты сборной Южной Кореи проиграли со счетом 0:2.

Клинсманну 59 лет, он возглавляет сборную Южной Кореи с 2023 года. Ранее он был главным тренером германских «Баварии» и «Герты», сборных США и Германии. Под руководством Клинсманна немцы заняли третье место на домашнем чемпионате мира 2006 года, а американская сборная стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в 2013 году.

В период игровой карьеры Клинсманн выступал за германский «Штутгарт», итальянские «Интер» и «Сампдорию», «Монако», английский «Тоттенхэм» и «Баварию». Он дважды выигрывал Кубок УЕФА: по разу с «Интером» (1991) и "Баварией (1996). В составе сборной Германии Клинсманн стал чемпионом мира (1990) и Европы (1996).

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