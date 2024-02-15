Тренера олимпийской сборной Бразилии по футболу уволят из-за невыхода на Игры в Париже

ТАСС, 15 февраля. Главный тренер олимпийской сборной Бразилии по футболу Рамон Менезес будет отправлен в отставку из-за невыхода национальной команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Издание сообщило, что Бразильская конфедерация футбола в ближайшее время опубликует официальное заявление об отставке Менезеса. Новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо, работающий в бразильском клубе «Палмейрас».

Ранее сборная Бразилии уступила команде Аргентины со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже.

Сборная Бразилии является победителем последних двух футбольных турниров на Олимпийских играх — 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио.