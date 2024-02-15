Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Янг Бойз
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
12:28 (мск), источник: ТАСС

Тренера олимпийской сборной Бразилии по футболу уволят из-за невыхода на Игры в Париже

Сообщается, что новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо.

Бразилия (олимп.)
Наверх
Источник: AP 2023

ТАСС, 15 февраля. Главный тренер олимпийской сборной Бразилии по футболу Рамон Менезес будет отправлен в отставку из-за невыхода национальной команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Издание сообщило, что Бразильская конфедерация футбола в ближайшее время опубликует официальное заявление об отставке Менезеса. Новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо, работающий в бразильском клубе «Палмейрас».

Ранее сборная Бразилии уступила команде Аргентины со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже.

Сборная Бразилии является победителем последних двух футбольных турниров на Олимпийских играх — 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь