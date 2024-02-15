Тренера олимпийской сборной Бразилии по футболу уволят из-за невыхода на Игры в Париже
Сообщается, что новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо.
Сообщается, что новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо.
ТАСС, 15 февраля. Главный тренер олимпийской сборной Бразилии по футболу Рамон Менезес будет отправлен в отставку из-за невыхода национальной команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает испанское издание Sport.
Издание сообщило, что Бразильская конфедерация футбола в ближайшее время опубликует официальное заявление об отставке Менезеса. Новым координатором сборной Бразилии может стать Жоао Пауло Сампайо, работающий в бразильском клубе «Палмейрас».
Ранее сборная Бразилии уступила команде Аргентины со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже.
Сборная Бразилии является победителем последних двух футбольных турниров на Олимпийских играх — 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.