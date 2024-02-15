Защитник сборной России на Евро-2020 вспомнил, как переживал хейт после своей ошибки

— Как ты справлялся с хейтом, который на тебя обрушился после ошибки на Евро?

— На месяц выключился из жизни. И клуб пошел ко мне навстречу, дали паузу дней на десять. Мы с семьей уехали за город, постарались не доставать телефоны. У меня получилось ничего не открывать. Впрочем, переживал больше за родных, особенно за маму — она у меня любительница почитать. Мама мне соль на рану сыпала: «Андрей, тут вот что опять про тебя пишут!».

— Как потом возвращался в «Ахмат»?

— В команде негатив забывается — остаются шутки, подколы. Хочу отдать должное Андрею Викторовичу Талалаеву — одному из первых, кто за меня публично вступился. Я, честно говоря, после того Евро в футбол уже особо не хотел играть. Талалаев это увидел и прямо заставлял меня выходить на поле.

— Ты тогда думал закончить карьеру?