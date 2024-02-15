Стало известно место Казахстана в новом рейтинге ФИФА

Источник: КФФ

В обновленном табеле о рангах Казахстан остался на 100-м месте. Первая десятка изменений также не претерпела.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1855,20 балла). На второй строчке идут французы (1845,44), на третьей позиции располагаются англичане (1800,05).

Рейтинг ФИФА от 15 февраля:1 (1). Аргентина — 1855.2;2 (2). Франция — 1845.44;3 (3). Англия — 1800.05;4 (4). Бельгия — 1798.46;5 (5). Бразилия — 1784.09;6 (6). Нидерланды — 1745.48;7 (7). Португалия — 1745.06;8 (8). Испания — 1732.64;9 (9). Италия — 1718.82;10 (10). Хорватия — 1717.57;…100 (100). Казахстан — 1215.16.

Сборная Казахстана в марте отправится на сбор в ОАЭ, где 9-го числа проведет товарищеский матч против команды Туркменистана.

После этого команда Магомеда Адиева полетит в Грецию на полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (игра 21-го марта). Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга.