Главный тренер Таджикистана покинул свой пост после исторического выхода в ¼ Кубка Азии

57-летний специалист возглавил национальную команду в январе 2022 года. Под руководством хорвата Таджикистан впервые в истории дошёл до ¼ финала Кубка Азии, где проиграл будущим финалистам турнира сборной Иордании со счётом 0:1.

Всего Шегрт провёл у руля сборной Таджикистана 24 матча (11 побед, семь ничьих и шесть поражений).