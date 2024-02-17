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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер Таджикистана покинул свой пост после исторического выхода в ¼ Кубка Азии

Петар Шегрт покинул пост главного тренера сборной Таджикистана в связи с истечением контракта, сообщается на официальном сайте федерации страны.

Таджикистан
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Источник: Reuters

57-летний специалист возглавил национальную команду в январе 2022 года. Под руководством хорвата Таджикистан впервые в истории дошёл до ¼ финала Кубка Азии, где проиграл будущим финалистам турнира сборной Иордании со счётом 0:1.

Всего Шегрт провёл у руля сборной Таджикистана 24 матча (11 побед, семь ничьих и шесть поражений).

Кроме четвертьфинала Кубка Азии, Шегрт принёс Таджикистану два трофея: в 2022-м сборная под его руководством выиграла King’s Cup 2022 в Таиланде, а в 2023 году — Кубок Мердека в Малайзии.

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