Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии

Напомним, футболист отметился на турнире двумя голами и помог своей команде дойти до стадии ¼ финала.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.