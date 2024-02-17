Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дармштадт
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хайденхайм
Байер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
50
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
14
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок ЦСКА Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста прошедшего Кубка Азии, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (AФК).

Узбекистан
ЦСКА
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Напомним, футболист отметился на турнире двумя голами и помог своей команде дойти до стадии ¼ финала.

Помимо Аббосбека, на звание претендует Али Джассим (Ирак), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Али Олван (Иордания), Такефуса Кубо (Япония), Джордан Бос (Австралия), Абдулла Радиф (Саудовская Аравия), Марселино Фердинан (Индонезия), Султан Адил (ОАЭ) и Ариф Айман (Малайзия).

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на текущий момент занимает восьмое место.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь