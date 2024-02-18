Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана на Кубке развития
Российские футболисты на турнире в Минске сыграли вничью со счетом 2:2 с командой Узбекистана U-17.
Российские футболисты на турнире в Минске сыграли вничью со счетом 2:2 с командой Узбекистана U-17.
ТАСС, 18 февраля. Сборная России по футболу среди игроков не старше 16 лет сыграла вничью с командой Узбекистана U-17 (игроки не старше 17 лет) со счетом 2:2 в первом матче на Кубке развития. Соревнования проходят в Минске.
В составе сборной России голы забили Роман Босов (1-я минута) и Даниил Тушич (18).
Следующий матч российская команда U-16 проведет против сборной Азербайджана U-16, встреча пройдет 20 февраля. Позднее в воскресенье первый матч на турнире проведет сборная России U-17, они сыграют со сверстниками из Казахстана.
Турнир пройдет в два этапа. На первом команды, разбитые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день состоятся стыковые матчи. Команды, занявшие первые места, сыграют в финале.