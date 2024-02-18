Юношеская сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана на Кубке развития

ТАСС, 18 февраля. Сборная России по футболу среди игроков не старше 16 лет сыграла вничью с командой Узбекистана U-17 (игроки не старше 17 лет) со счетом 2:2 в первом матче на Кубке развития. Соревнования проходят в Минске.

В составе сборной России голы забили Роман Босов (1-я минута) и Даниил Тушич (18).

Следующий матч российская команда U-16 проведет против сборной Азербайджана U-16, встреча пройдет 20 февраля. Позднее в воскресенье первый матч на турнире проведет сборная России U-17, они сыграют со сверстниками из Казахстана.