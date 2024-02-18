В Европе требуют отстранить сборную Израиля

«Мы как члены Европарламента и политические представители народов Европы призываем ФИФА, УЕФА и все другие компетентные органы принять решительные меры против продолжающихся нарушений прав человека в Палестине. Неизбирательное убийство мирных жителей, блокада гуманитарной помощи или разрушение инфраструктуры, от которых страдают игроки, судьи, государственные служащие и спортивные объекты, — это преступление, которое мы не можем игнорировать



И ФИФА, и УЕФА заявляют, что продвигают ценности равенства, уважения и прав человека через футбол. Всё это, несомненно, нарушается в секторе Газа. Футбол не может способствовать легитимизации оккупации и истребления палестинского народа. По всем этим причинам, а также следуя историческим примерам, таких как вето, применённое к апартеиду в Южной Африке, мы призываем к немедленному исключению в качестве меры давления израильской национальной сборной и остальных израильских команд из всех европейских и международных командных соревнований, пока этот геноцид не закончится», — приводит подписанное письмо депутатов Inside World Football.