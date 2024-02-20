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22:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы одержали вторую победу в розыгрыше Кубка развития

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже завершился второй тур 20-го розыгрыша Кубка развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Казахстан U21
Россия U21
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Источник: БЕЛТА

Свою вторую крупную викторию подряд сегодня одержали футболисты юношеской сборной Беларуси (U-16), разгромив сверстников из Казахстана с результатом 4:0. Мячи забили Ренат Галиахмедов, Даниил Чергейко, Артем Полуянов и Егор Молчан. В первом туре соревнований группы В подопечные Сергея Шульжика уверенно переиграли таджиков — 3:0 (голы: Даниил Чергейко, Илья Веренич, Максим Сакута). В активе сборной России (U-17) также две победы: над Казахстаном — 3:1 и Таджикистаном — 6:1.

В группе А сборная Беларуси (U-17) сегодня сыграла вничью с узбекскими футболистами — 1:1. В составе белорусов отличился Даниель Вольский. На старте команда Дмитрия Короткевича обыграла азербайджанцев со счетом 2:0 (Илья Губаревич, Денис Овсянников). Команда России (U-16) сначала разошлась миром с узбеками — 2:2, а сегодня одолела азербайджанцев — 1:0.

Заключительные встречи группового этапа пройдут 22 февраля, а 24 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад обладателем Кубка развития в шестой раз в истории стала команда России, обыгравшая в финальном матче казахстанских футболистов, бронзу завоевала команда Таджикистана. Кроме россиян соревнования выигрывали юношеские сборные Беларуси и Украины (по 4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (по 1).

Нынешний, 20-й по счету турнир, как и все предыдущие, проводится при поддержке ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.

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