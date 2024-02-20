Белорусы одержали вторую победу в розыгрыше Кубка развития

Свою вторую крупную викторию подряд сегодня одержали футболисты юношеской сборной Беларуси (U-16), разгромив сверстников из Казахстана с результатом 4:0. Мячи забили Ренат Галиахмедов, Даниил Чергейко, Артем Полуянов и Егор Молчан. В первом туре соревнований группы В подопечные Сергея Шульжика уверенно переиграли таджиков — 3:0 (голы: Даниил Чергейко, Илья Веренич, Максим Сакута). В активе сборной России (U-17) также две победы: над Казахстаном — 3:1 и Таджикистаном — 6:1.



В группе А сборная Беларуси (U-17) сегодня сыграла вничью с узбекскими футболистами — 1:1. В составе белорусов отличился Даниель Вольский. На старте команда Дмитрия Короткевича обыграла азербайджанцев со счетом 2:0 (Илья Губаревич, Денис Овсянников). Команда России (U-16) сначала разошлась миром с узбеками — 2:2, а сегодня одолела азербайджанцев — 1:0.



Заключительные встречи группового этапа пройдут 22 февраля, а 24 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.



Год назад обладателем Кубка развития в шестой раз в истории стала команда России, обыгравшая в финальном матче казахстанских футболистов, бронзу завоевала команда Таджикистана. Кроме россиян соревнования выигрывали юношеские сборные Беларуси и Украины (по 4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (по 1).



Нынешний, 20-й по счету турнир, как и все предыдущие, проводится при поддержке ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.