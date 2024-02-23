Кроос возвращается спасать сборную Германии. Теперь у команды есть вожак

«Нужно держать в уме всех игроков, у которых есть немецкий паспорт. Я считаю Тони Крооса выдающейся личностью, он очень рассудителен. Если он проявит себя лучшим образом, возможно, я позвоню ему еще раз», — так рассуждал Нагельсманн о возвращении полузащитника в сборную. Спустя два месяца Тони опять впечатлил Юлиана, и полузащитник объявил о возвращении в национальную команду.

Это означает, что летом мы увидим 34-летнего Крооса на полях домашнего Евро-2024. Кто знает, может, именно этот турнир в целом станет последним для Тони — не только в качестве игрока сборной.

Германия поменяла систему подготовки после провалов, Кроос был олицетворением возрождения

В начале нулевых немецкая сборная переживала экзистенциальный кризис: провал на ЧМ-1998 (четвертьфинал) и Евро-2000 (не прошли групповой этап) слегка затмил серебро на чемпионате мира в Японии, но на последующем Евро в Португалии немцы опять не вышли из группы. Тогда сборную оставил Руди Феллер, а на подмогу новому тренеру Юргену Клинсманну пришел Йоахим Лев, которого назначили ассистентом. Местные чиновники и Лев открыто сказали, что немецкие футболисты отстают от конкурентов по скорости мышления, тактической подготовке и технике.

К счастью, в Германии спад заметили еще до португальского позора. В 2001-м немецкий футбольный союз (DFB) возглавил Майер-Форфельдер, который совместно с Ульфом Шотом реконструировал молодежную футбольную систему: создали центр поддержки юных игроков (следили не только за юношами, но и за девочками), юниорский чемпионат, усилили поддержку любительских клубов, сделали акцент на общем образовании и философии, которой должны придерживаться все тренеры команд.

В 2006-м Юрген Клинсманн дошел до полуфинала домашнего чемпионата мира, но, несмотря на неплохой результат, общее качество работы тренера не устраивало руководство. И пришел Лев.

На Евро-2008 Йоги дошел до финала, а к старту отборочного этапа на ЧМ-2010 подоспели первые плоды реформ DFB: состав пополнили Озил, Хедира, Мюллер, Боатенг, Нойер и, собственно, сам Кроос. В этих парнях видели будущее бундестим, и Йоахим без сомнений взял их в Южную Африку, где молодежь ворвалась в старт и помогла завоевать бронзу. Однако сам Кроос был лишь одной из опций на замену (в отличие от основных Озила, Нойера и других), что логично: Тони был самым юным в том составе. Тем не менее за 60 минут, проведенных на турнире, эксперты и зрители разглядели потенциал хавбека «Баварии».

На Евро-2012 Тони, несмотря на статус основного в Мюнхене, сыграл больше 10 минут лишь в проигранном полуфинале со сборной Италии — полузащитник вышел в основе вместо Мюллера. Зато на победном ЧМ-2014 Кроос зажигал по полной: раздал три голевые передачи, оформил дубль против бразильцев и попал в символическую сборную. Перед плеймейкером открылась дорога в любой клуб мира, но Тони выбрал «Реал», который приобрел игрока всего 30 миллионов евро — абсолютный грабеж Мюнхена и одна из лучших сделок в истории современного футбола.

Интересно, что Кроос думал закончить со сборной сразу после триумфа в Бразилии: «Я обещал жене, что закончу в 2014-м, если стану чемпионом мира». К счастью, Тони быстро образумили и он повременил с решением.

Тони считали слишком медленным для современного футбола — сейчас его сравнивают с Федерером

Пока Кроос ставил на конвейер завоевание трофеев в Мадриде, сборную внезапно постиг очередной кризис. Если полуфинал Евро-2016 никто не считал провалом — выиграть два топ-турнира подряд было бы слишком круто, надо дать шанс и другим, — то после ЧМ в России началась истерика. Многие предрекали провал еще до старта турнира: Лев удивил всех игнором Лероя Сане, а также ставкой на Нойера с Озилом. Первый пропустил целый сезон из-за травмы, а Тер Штеген выглядел ничуть не слабее; Озил с «Арсеналом» не цеплял ни трофеями, ни индивидуальными выступлениями.

Спасти команду от провала порывался Кроос — немцам жизненно важно было обыграть шведов во втором туре. Нойера пробили уже на 32-й минуте, но в начале второго тайма Ройс сравнял счет, а на последних минутах Тони с Марко разыграли хитрейший штрафной: Ройс легонько покатил мяч Кроосу, который крученым ударом забил победный гол. Но в этом мяче поражает не его рекордный статус (самый поздний победный гол в истории турнира), а рождение. Как и у любого гения, у Тони ничего не происходит просто так.

«В течение матча мы сделали много передач и навесов с левого фланга в штрафную шведов. Я заметил, что Ольсену [вратарю сборной Швеции] труднее двигаться в левую сторону, чем в правую, он хуже отталкивался с левой ноги. Пару раз он плохо вышел из ворот во время подач с левого фланга. Поэтому я решил пробить — я не знал, попаду ли прямо в верхний угол, но точно знал, что если удар будет точным, то Ольсен не успеет хорошо оттолкнуться и отразить его», — рассказывал Тони.

Увы, последовавшее поражение от сборной Южной Кореи перечеркнуло успех в матче со шведами. После турнира в немецких СМИ началась настоящая охота на ведьм: пресса мочила поколение Крооса, требуя перемен. В особенности досталось Озилу, которого начали критиковать за турецкое происхождение — Месут не выдержал и завершил карьеру в сборной по личной инициативе. Из команды также выставили Мюллера, Хуммельса и Боатенга, но это была прихоть Лева — и то временная. А вот Крооса трогать не вздумали.

Правда, после вылета на Евро-2020 от невзрачных англичан эксперты добрались и до Тони. Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс утверждал, что Кроос слишком медленный и не нужен обновленной сборной. К критике присоединился и Лотар Маттеус: «Его выступление на чемпионате Европы было разочаровывающим, он не смог возглавить команду. Мне не хватало страсти, огня и вертикальных передач. Его передачи похожи на его прическу: красиво и чисто, совершенно точно. Но это отнимает у игры время и дух. Было слишком много горизонтальных передач, он отбрасывался слишком далеко назад».

Тони тактично игнорировал выпады экспертов либо убойно отвечал им в соцсетях. Кроос любит посмеяться над критиками и хейтерами — он подтвердил это после недавнего Суперкубка Испании. Но все-таки хавбек решил уйти из сборной.

Возможно, это был хитрый план Тони: дождаться очередного фиаско команды, доказав, что проблема вовсе не в нем, и по-супергеройски вернуться. Если это так, то план Тони реализовался идеально: немцы опять не вышли из группы на ЧМ-2022 и пугают результатами товарищеских матчей. Публичное заявление Крооса действительно походит на речь Супермена, который вернулся спасать планету после космических странствий.

«Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию. Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!» — написал немец.

Болельщики в восторге от возвращения Тони, хотя его внедрение в команду вызывает опасения. Если Нагельсманн настроится на 4−3−3, то мы увидим трио Кроос — Киммих — Гюндоган в центре поля, если на 4−2−3−1, то пару опорников Кроос — Гюндоган/Киммих. А это в любом случае убийственное сочетание — не хватает разрушителя вроде Хедиры.

С другой стороны, возвращение — явный признак того, что Тони не наскучил футбол. А это значит, что мы можем всерьез рассчитывать на продолжение его карьеры и в «Реале». По информации Фабрицио Романо, такого же мнения придерживаются внутри клуба: Кроос еще раздумывает по поводу продления контракта. Мадрид всячески завлекает игрока, даруя ему место в старте, но и Тони отплачивает феноменальной формой — движением и передачами немца стали восхищаться даже те болельщики, которые искали смысл футбола в результативности.

Один из главных футбольных маэстро нулевых Хуан Роман Рикельме так охарактеризовал игру полузащитника: «Мне нравится Тони Кроос. Он играет в футбол так, как Роджер Федерер в теннис. Он может сыграть матч и пойти домой, даже не вспотев».

Такого дирижера нынешней разбалансированной сборной Германии очень не хватает, и Кроос может резко повысить шансы этой команды на достижение хотя бы достойного результата. А главное, теперь у бундестим есть лидер и вожак, за которым пойдут остальные.