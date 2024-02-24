Андрей Аршавин оценил ближайших соперников сборной России по футболу
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уровне ближайших соперников отечественной национальной команды.
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Сербия
Сборная России проведет домашние товарищеские матчи против команд Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).
«Хорошие матчи, два классных соперника, можно похвалить РФС, что они смогли это сделать в нынешних условиях», — приводит слова Аршавина РИА Новости.
Российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.