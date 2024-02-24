Стало известно имя нового главного тренера сборной Китая по футболу
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хорват Бранко Иванкович назначен главным тренером мужской сборной Китая, сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации (CFA).
Китай
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хорват Бранко Иванкович назначен главным тренером мужской сборной Китая, сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации (CFA).
Он сменил на этом посту назначенного в феврале прошлого года серба Александара Янковича, под руководством которого национальная команда не смогла забить ни одного гола на Кубке Азии.
Сборная Китая занимает 88-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 69-летний Иванкович был тренером сборной Омана с 2020 года. В 2010 году хорват привел клуб «Шаньдун Лунэн» к победе в чемпионате китайской Суперлиги.