Спаллетти запретил футболистам привозить игровые приставки в сборную Италии

«Некоторые игроки, должно быть, поверили, что Спаллетти лает, но не кусает, но они ошибаются, и теперь нам необходимо прояснить некоторые вещи. С этого момента они будут оставлять PlayStation дома и больше не будут брать его с собой.



Я придумаю для них небольшую игру, чтобы они могли отвлечься ночью. Они будут приходить ко мне, и я буду давать им задание по вечерам, если дневной работы окажется недостаточно. Потому что в сборной нужно оставаться на верном пути, концентрироваться, не валять дурака.



Итальянцы требуют крутой и ответственной сборной, жесткой и смелой. В сборную приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не для того, чтобы победить в Call of Duty», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.