Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: Я мечтал выступать за Россию

«Мечтал ли выступать за сборную России? Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я стал понимал, что о моем существовании в сборной России даже и не знают. Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина», — приводит слова Ятимова Metaratings.ru.