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14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: Я мечтал выступать за Россию

Голкипер «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о мечте играть за национальную команду России.

Россия
Таджикистан
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Источник: Reuters

«Мечтал ли выступать за сборную России? Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я стал понимал, что о моем существовании в сборной России даже и не знают. Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина», — приводит слова Ятимова Metaratings.ru.

Ятимов родился в Нижнем Новгороде и является воспитанником «Волги». За основную команду нижегородцев вратарь не играл и в январе 2018 года перешел в «Истиклол». В том же году он получил паспорт Таджикистана и начал выступать за сборную. В составе национальной команды голкипер провел 40 матчей, в которых пропустил 40 мячей и 16 раз оставил свои ворота «сухими».

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