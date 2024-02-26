Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: Я мечтал выступать за Россию
Голкипер «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о мечте играть за национальную команду России.
Голкипер «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о мечте играть за национальную команду России.
«Мечтал ли выступать за сборную России? Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я стал понимал, что о моем существовании в сборной России даже и не знают. Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина», — приводит слова Ятимова Metaratings.ru.
Ятимов родился в Нижнем Новгороде и является воспитанником «Волги». За основную команду нижегородцев вратарь не играл и в январе 2018 года перешел в «Истиклол». В том же году он получил паспорт Таджикистана и начал выступать за сборную. В составе национальной команды голкипер провел 40 матчей, в которых пропустил 40 мячей и 16 раз оставил свои ворота «сухими».