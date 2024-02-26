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16:20 (мск), источник: БЕЛТА

Яромко назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Яромко стал главным тренером футбольной молодежной сборной Беларуси (U-21), такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Яромко сменил на этом посту Сергея Ясинского, под руководством которого белорусская команда неудачно выступает в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2025 года. В квалификационной группе G белорусы провели 8 матчей, в которых трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив всего 5 мячей и пропустив 19. Белорусам осталось сыграть два поединка: 22 марта в номинально домашнем матче в армянском Армавире они встретятся с командой Греции, а 15 октября завершат турнир в гостях у футболистов Фарерских островов. Положение команд в этой группе сейчас таково: Португалия — 12 очков (5 матчей), Греция — 11 (6), Хорватия — 10 (4), Фарерские острова — 7 (5), Андорра — 3 (6). Беларусь — 3 (8).

В финальную стадию молодежного Евро-2025 напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест.

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