Казахстан назвал состав на матч с Грецией за путевку на Евро-2024

Источник: КФФ

В общий список вошли 33 футболиста. Сборы начнутся 8 марта в Дубае (ОАЭ). Окончательный список игроков будет объявлен позже.

Расширенный список выглядит так:

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов (все «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все «Тобол»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба «Ордабасы»), Багдат Каиров, Адильхан Танжариков (оба «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия), Лев Скворцов («Химки», Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов (все «Актобе»), Абзал Байсебеков, Исламбек Куат (оба «Астана»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба «Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция);

Нападающие: Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (все «Астана»), Иван Свиридов («Елимай»), Абат Аймбетов («Адана Демирспорт», Турция).

На сборах в ОАЭ на 14 марта запланирован товарищеский матч против сборной Туркменистана.