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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы цены на билеты на товарищеский матч сборных России и Сербии

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

В организации также назвали цены на билеты, они составят от 500 до 3000 рублей. Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа, фото- и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В РФС и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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