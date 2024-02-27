Названы цены на билеты на товарищеский матч сборных России и Сербии

В организации также назвали цены на билеты, они составят от 500 до 3000 рублей. Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа, фото- и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В РФС и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.