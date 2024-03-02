Месси, Ди Мария, Лаутаро, Отаменди вызваны в сборную Аргентины на мартовские товарищеские матчи
Сборная Аргентины объявила состав на товарищеские матчи, которые пройдут в марте.
Сборная Аргентины объявила состав на товарищеские матчи, которые пройдут в марте.
Аргентина проведет два товарищеских матча: с Сальвадором 22 марта и с Коста-Рикой 26 марта.
Состав сборной Аргентины:
вратари — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»);
защитники — Херман Пеccелья («Бетис»), Неуэн Перес («Удинезе»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Валентин Барко («Брайтон»), Науэль Молина («Атлетико»);
полузащитники — Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Нико Гонсалес («Фиорентина»);
нападающие — Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Валентин Карбони («Монца»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер), Пауло Дибала (“Рома”).